RTL wirft kritischen Blick auf Kai Diekmann

TV-News

Der ehemalige ‚Bild‘-Chef öffnet für den Kölner Sender seine „geheimen Archive“ und konfrontiert Diekmann unter anderem mit Jenny Elvers und Günther Wallraff.

Kai Diekmann stand 16 Jahre an der Spitze der ‚Bild‘-Zeitung. Über diese Zeit schrieb er zuletzt das Buch „Ich war BILD“, das im Verlag Penguin Random House, einer Tochter des Bertelsmann-Konzerns, erschienen ist. Eine weitere Bertelsmann-Tochter, RTL , möchte sich nun kritisch mit dem Journalisten und dessen Vergangenheit bei dem Boulevard-Blatt auseinandersetzen, schließlich hat die ‚Bild‘ in der Ära Diekmann unzählige Skandale öffentlich gemacht und Kampagnen gegen Politiker und Stars organisiert.Am Donnerstag, 29. Juni, öffnet Dieckmann für die RTL-Dokumentationseine „geheimen Archive“. RTL möchte mit der Doku auch die redaktionellen Prozesse bei Deutschlands auflagenstärkster Tageszeitung beleuchten und Antworten auf die Frage, was hinter den Kulissen bei und mit den Mächtigen passiert, finden. Außerdem soll beantwortet werden, wie Boulevard-Journalismus funktioniert und warum die ‚Bild‘ die Geschichten vermeintlich oft zuerst veröffentlicht. Zudem beleuchtet die Dokumentation den Niedergang des Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff, den ‚Bild‘ aktiv vorantrieb und geht auf die Fehde mit Günter Wallraff ein, der sich zu seinem heutigen Verhältnis zu Dieckmann äußert. Neben Diekmann kommen in der Dokumentation Personen zu Wort, die von der Berichterstattung profitiert oder unter ihr gelitten haben – darunter der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sowie Jenny Elvers und Thomas Gottschalk.Für Günter Wallraff ist es an jenem Donnerstag aber nicht der einzige Auftritt im RTL-Programm. Im Vorfeld der um 22:35 Uhr gesendeten Doku plant der Kölner Sender eine neue Ausgabe von. Darin decken Wallraff und sein Team aus Investigativ-Journalisten nicht nur Missstände auf, sondern ziehen die Verantwortlichen direkt vor der Kamera zur Rechenschaft, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Wie immer gibt RTL das Thema der Sendung erst kurz vor Ausstrahlung bekannt.Auch Thomas Gottschalk wird in der 26. Kalenderwoche mehrfach zu sehen sein, denn RTL zeigt am Samstag, 24. Juni, um 20:15 Uhr eine neue Folge von. Geplant sind drei Live-Shows am Samstagabend, bei denen wie üblich auch Thorsten Schorn mitwirkt.