Primetime-Check

Wie erfolgreich war Das Erste mit einer Wiederholung? Punktete RTLZWEI mit «Kampf der Realitystars»?

erreichte am Mittwoch 4,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 18,7 Prozent bei allen sowie 14,0 Prozent bei den jungen Zuschauern. Es folgte das, das 3,53 Millionen Zuseher hatte und 16,4 sowie 10,7 Prozent einsammelte. Das Erste hatte nur 3,19 Millionen Zuschauer mit der Wiederholung von, die auf 13,7 und 5,8 Prozent kam.undwaren für 2,30 und 1,67 Millionen Menschen interessant, die Marktanteile wurden mit 10,6 und 8,8 Prozent bewertet. Bei den jungen Menschen erreichte man 6,1 und 6,2 Prozent.Die zwei Halbzeiten der UEFA Europa League brachten RTL 2,24 und 2,98 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten kam das Finale aus Budapest auf 11,7 und 18,7 Prozent Marktanteil.lockte 1,30 Millionen Zuschauer zu ProSieben , der Marktanteil in der Zielgruppe wurde mit fantastischen 13,8 Prozent bewertet.profitierte nicht vom Vorprogramm und hatte noch 6,0 Prozent, insgesamt waren nur noch 0,53 Millionen dabei. Über drei Stundenbrachten Sat.1 0,94 Millionen Zusehende und 8,9 Prozent in der Zielgruppe.Die achte von neun-Folgen hatte 0,85 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil, bei RTLZWEI wird man zufrieden sein. Der Spielfilmsorgte für 0,79 Millionen Zuschauer, sodass Kabel Eins auf 5,6 Prozent in der Zielgruppe kam. VOX sendete vier Mal, das 0,70, 0,85, 0,81 und 0,64 Millionen und 6,4, 6,0, 6,5 und 7,2 Prozent in der Zielgruppe generierte.