Kim Cattrall taucht bei «And Just Like That» auf

US-Fernsehen

Die Max-Serie wird mit der früheren Hauptdarstellerin aus «Sex and the City» besetzt sein.

Nur für einen Abend wird das-Universum wieder ganz sein. Das Branchenblatt „Variety“ berichtet, dass Kim Cattrall ihre ikonische Rolle als Samantha Jones im Finale der zweiten Staffel von, Max' Neuauflage von HBOs «Sex and the City», wieder aufnehmen wird.Allerdings wird sie nur in einer Szene zu sehen sein. Quellen zufolge drehte Cattrall ihren Dialog am 22. März in New York City, ohne die Stars der Serie, darunter Sarah Jessica Parker, zu sehen oder mit dem Showrunner von «And Just Like That», Michael Patrick King, zu sprechen. In der Szene wird Samantha, die in der Serie nach London gezogen ist, ein Telefongespräch mit Parkers Carrie Bradshaw führen. In der ersten Staffel von «And Just Like That» hatte sich Carrie mit der ihr entfremdeten Samantha per SMS unterhalten, und im Finale schmiedeten die beiden einen Plan, sich zu treffen, um sich zu versöhnen.Cattrall gab 2016 öffentlich bekannt, dass sie mit der Rolle der Samantha fertig war, als sie das Gefühl hatte, dass das Drehbuch für einen geplanten dritten Film der Figur nicht gerecht wurde. "Ich hätte es vorgezogen, wenn es für uns alle ein Ereignis gegeben hätte, das einen dritten Film rechtfertigt", sagte Cattrall 2022 gegenüber „Variety“. "Das ist aber nicht passiert." Ihre Entscheidung, sich von Samantha zu trennen, führte zu einem öffentlichen Zerwürfnis mit Parker. Als King und Parker «Sex and the City» als neue Serie für den damaligen Sender HBO Max im Jahr 2021 neu auflegten, wurde Cattrall nicht für die Rolle der Samantha angefragt.