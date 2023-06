«Eine Frage der Chemie» startet im Oktober

US-Fernsehen

Oscar-Preisträgerin Brie Larson wird die Hauptrolle in dem neuen AppleTV+-Drama übernehmen.

Das Startdatum vonsteht fest: Die Miniserie mit Oscar-Preisträgerin Brie Larson ( «Captain Marvel» ► , «Raum») in der Hauptrolle ist ab Freitag, 13. Oktober mit den ersten beiden Episoden auf Apple TV+ zu sehen, gefolgt von einer Episode jeden Freitag.«Eine Frage der Chemie» basiert auf dem Bestseller-Debütroman der Autorin, Wissenschaftsredakteurin und Werbetexterin Bonnie Garmus und erzählt die Geschichte von Elizabeth Zott (Brie Larson), die in den frühen 1950er Jahren Wissenschaftlerin werden will. Doch die patriarchale Gesellschaft zwingt sie dazu, ihren Traum auf Eis zu legen. Als Elizabeth aus dem Forschungsinstitut entlassen wird, nimmt sie einen Job als Moderatorin einer Fernsehkochshow an und beginnt dort, einer ganzen Nation von unbeachteten Hausfrauen – sowie Männern, die plötzlich zuhören – viel mehr als nur Rezepte beizubringen.Neben Brie Larson sind Lewis Pullman («Top Gun: Maverick»), die mit dem NAACP Image Award ausgezeichnete Aja Naomi King («How to Get Away with Murder»), Stephanie Koenig («The Flight Attendant»), Kevin Sussman («The Big Bang Theory»), Patrick Walker («Gaslit») und Thomas Mann («Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie») zu sehen.Die Serie wird von Apple Studios und Aggregate Films produziert. Der sechs Mal für den Emmy Nominierte Lee Eisenberg («WeCrashed») fungiert als Showrunner. Ausführende Produzenten sind Brie Larson und die Oscar-Nominierte Susannah Grant, Jason Bateman und Michael Costigan für Aggregate Films, Natalie Sandy und Lee Eisenberg für Piece of Work Entertainment sowie Louise Shore.