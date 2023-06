«akte.» kehrt am 22. Juni zurück

TV-News

Die Redaktion des Sat.1-Magazins produziert zudem auch drei «Sat.1 Spezial. Der Urlaubscheck»-Ausgaben, in denen unter anderem Ingo Lenßen Rechtsberatung direkt am Ballermann gibt.

Das Sat.1-Magazinwar zuletzt am 17. November 2022 im Programm. Mit der Weltmeisterschaft in Katar verabschiedete sich Claudia von Brauchitsch in eine Winterpause. Statt der «akte.» moderiert Claudia von Brauchitsch seit Jahresbeginn die Nachrichten, Matthias Killing soll das Magazin übernehmen. Noch immer aber fehlt von dem Format jede Spur – am Donnerstag, den 22. Juni, um 22:20 Uhr ändert sich dies nun aber. Dann läuft die erste «akte.»-Ausgabe des Jahres.Auch im Vorlauf soll dem Sat.1-Publikum Informationsprogramm an die Hand gegeben werden, denn an jenem Abend zeigt der Bällchensender die erste von drei geplanten-Sendungen, die von Chris Wackert, Madeleine Wehle, Matthias Killing und Ingo Lenßen präsentiert werden. In den jeweils donnerstags um 20:15 Uhr gesendeten Ausgaben nehmen sie die Reisehits der Deutschen unter die Lupe. Dafür besuchen sie Europas größten Campingplatz bei Venedig, machen sich auf die Suche nach Geheimtipps abseits der hochfrequentierten Strände Griechenlands, prüfen, ob Kap Verde das Mekka für günstige Fernreisen ist und zeigen, wie man trotz gestiegener Preise auch 2023 beim Buchen noch richtig viel Geld sparen kann.Während die Themen der ersten beiden Sendungen „Schnäppchenziele!“ und „Trendziele!“ sind, präsentiert Ingo Lenßen am 6. Juli die Sonderausgabe „Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei“, in der der Anwalt Rechtsberatung am Ballermann-Strand von S'Arenal auf Mallorca anbietet. Ingo Lenßen weiß juristischen Rat, setzt sich vor Ort für die Rechte der Urlauber ein und gibt den Zuschauern wertvolle Tipps zur Urlaubsplanung, damit ein Anwalt gar nicht erst benötigt wird. Die drei Sendungen werden von der «akte.»-Redaktion produziert, womit man zumindest flott damit beginnt, die verstrichene Sendezeit im ersten Halbjahr aufzuholen.