Sommerprogramm zum Fürchten

ProSieben und Sat.1 stellen ein Sommerprogramm vor, das seinen Namen nicht verdient hat.

«Die beste Show der Welt», «Wer ist das Phantom?», «Win Your Song», «Die Herz! Schlag! Show!» und «Balls – für Geld mach ich alles» sind nur fünf Sendungen, mit denen ProSieben sein Programm füllen möchte. Zwar plant man ab Ende Juni noch «The Beauty & The Nerd», doch außerhalb dieser Programmstrecke ist das Line-Up wenig überzeugend. Ob der Fernsehsender seine knapp acht Prozent bei den Werberelevanten halten kann?Bei Sat.1 bedient man am Donnerstag das Thema Information und strahlt neue Reise-Specials aus und «akte.» kehrt ins Programm zurück. Aber abseits davon bekommen die Fernsehzuschauer «Die Gegenteilshow», «Mein Mann kann», «Kühlschrank öffne dich!», «Doppelt kocht besser» und «111» zu sehen. Mit diesen Shows, die einen Großteil der Primetime einnehmen, möchte man tatsächlich im Juni punkten.Für Veit-Luca Roth und Fabian Riedner steht fest, dass sie im Juni kein ProSieben oder Sat.1 schauen müssen. Das Programm mit unerfolgreichen Shows zu bestücken, ist für sie kein Konzept, sondern Ratlosigkeit. Die beiden hoffen, dass die Verantwortlichen der zwei Sender am Mittwoch, den 14. Juni, bei der Programmpräsentation auf den Screenforce Days endlich neue Produktionen vorstellen. Mit diesen Shows bewirbt man nicht gerade das lineare Fernsehen.