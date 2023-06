Doch keine Sprengung!

Soap-Check

Spannend wird es kommende Woche bei «Unter Uns», denn Nadine sprengt fast das gesamte Haus in die Luft.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Valentina sucht nach dem Zerwürfnis mit Noah das Gespräch mit ihm, doch er blockt ab. Um die Freundschaft zu retten, arrangiert sie mit Hilfe von Werner ein Treffen mit Noah, der unter einem Vorwand zum Stall kommen soll. Als er begreift, dass das Treffen von Valentina eingefädelt wurde, gerät diese in Erklärungsnot und platzt mit der Wahrheit heraus. Imani freut sich zunächst, dass sich mit Markus und Christoph gleich zwei Investoren für ihr Projekt interessieren. Doch als ihr klar wird, dass eine Zusammenarbeit der beiden unmöglich sein wird, entscheidet sie sich für Markus. Christoph macht seinem Ärger Luft und kann es sich nicht verkneifen, Markus bei Imani schlechtzumachen. Als Eleni davon erfährt, stellt sie ihn verärgert zur Rede. Leander appelliert an Eleni, ihm zu glauben, dass Alexandra die Krankenschwester zu einer Falschaussage bewegt hat. Doch Eleni ist nicht überzeugt und stellt sich auf die Seite ihrer Mutter, obwohl sie ahnt, wie sehr ihn das verletzt. Unterdessen ist Leander nur umso überzeugter, dass er mit seinem Verdacht richtigliegt, und will Schwester Gesine in eine Falle locken. Vanessa und Arthur werden von ihren Liebsten zu Hause herzlich in Empfang genommen. Doch die Euphorie verfliegt schnell: Vanessa macht sich große Sorgen, da Arthur immer noch nicht bei ihr trinken will.Während Tina dafür sorgt, dass Naveen doch noch in seinen Geburtstag feiern kann, hat Margot hinter seinem Rücken andere Pläne. War's das mit der guten Laune? In ihrer Not sieht Katharina keinen anderen Ausweg, als mit Lenz und Severin aus dem Voglhof auszuziehen. Doch wird die junge Familie ein Obdach finden?Während Cecilia sich von Altlasten trennen will, hat Paula das Gefühl, verfolgt zu werden. Ob es André ist? Stella will ihre Beziehung mit Jakob kitten und verspricht, keine Geheimnisse mehr vor ihm zu haben. Doch prompt wird sie auf eine harte Probe gestellt. Bambi verhindert, dass Nadine unbeabsichtigt das Haus in die Luft sprengt. Doch der Schreck sitzt tief und treibt Nadine zu einem folgenschweren Entschluss.Nathalie hat sehr große Angst vor einer erneuten Enttäuschung. Sie wendet sich ausgerechnet an Isabelle, um sich einen Rat einzuholen. Chiara und Ava erfahren bei einem unerwarteten Essen mehr übereinander.Katrin gibt Nicole kühl zu verstehen, dass sie nichts mit ihr zu tun haben will. Während sie Tobias erklärt, warum, lässt sich Nicole trösten. Von wem? Als Nihat in einem Moment der Leidenschaft vor Lilly die Möglichkeit in den Raum stellt, kein Kondom zu benutzen und es einfach drauf ankommen zu lassen, passiert ein UnglückSvenjas Alltag ist ohnehin schon stressig genug. Nun kommen auch noch die Diskussionen um den geplanten Familienurlaub hinzu. Eine Reise nach Spanien wäre nur möglich, wenn Svenjas Vater Dieter die Sache finanzieren würde. Als billigere Alternative steht Camping in heimischen Gefilden im Raum. Bei Svenja sowie den Kindern Emma und Max geht die Tendenz ausdrücklich zum Trip nach Spanien, während Mario sich dagegen sperrt, finanzielle Unterstützung von seinem verhassten Schwiegervater anzunehmen. Das kommt für ihn nicht in Frage! Svenja ist verzweifelt. Sie versucht, die Wogen zu glätten. Aber irgendwann ist auch ihre Geduld mit Mario aufgebraucht.Basti beschleicht die Befürchtung, Sina könnte auf dem Weg in eine ihrer depressiven Phasen sein. Schließlich ist sie morgens immer häufiger antriebslos und müde. Als er dann auch noch mitbekommt, dass Sina in der Schule schläft, ist Basti sich sicher, dass er etwas unternehmen muss. In seiner Sorge und voller Hektik erscheint ihm Sport als schnellste und beste Lösung und so zwingt er die Kids nach der Schule auf den Sportplatz. Als das nicht wie geplant funktioniert, muss er am Ende doch mit der Sprache rausrücken. Er konfrontiert Sina mit seiner Sorge. Sie hat allerdings eine plausible Erklärung parat. Das sorgt dann schnell für Erleichterung, sodass die drei zumindest noch einen entspannten Familienabend verbringen können. Basti erkennt, dass Sina manchmal eben auch einfach ein ganz normaler Teenager ist.