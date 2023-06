Rundschau

«High Desert» (seit 17. Mai bei AppleTV+)

«Der Greif» (seit 26. Mai bei Amazon Prime Video)

«Gremlins: Secrets of the Mogwai» (seit 23. Mai bei Max)

«American Born Chinese» (seit 24. Mai Disney+)

«Primo» (seit 19. Mai bei Freevee)

Die Serie erzählt von Peggy (Patricia Arquette), die mit ihrer immer wiederkehrenden Drogenabhängigkeit zu kämpfen hat. Nach dem Tod ihrer geliebten Mutter, mit der sie in der kleinen Wüstenstadt Yucca Valley in Kalifornien zusammenlebte, entschließt sie sich zu einem Neuanfang und trifft eine lebensverändernde Entscheidung: Sie wird Privatdetektivin.Krefelden 1994. Die drei Außenseiter Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) und Becky (Lea Drinda) entdecken eine phantastische Welt, genannt Der Schwarze Turm. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas (Theo Trebs) verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen.In dieser von den Gremlins-Filmen inspirierten Zeichentrickserie startet der 10-jährige Sam Wing (gesprochen von Izaac Wang) im Shanghai der 1920er Jahre, um den Mogwai Gizmo (gesprochen von A.J. LoCascio) nach Hause zu bringen.Die Serienadaption von Gene Luen Yangs bahnbrechender Graphic Novel «American Born Chinese» erzählt die Geschichte von Jin Wang, einem ganz normalen amerikanischen Teenager, dessen Hoffnungen, sein soziales Leben zu verbessern, durch die Ankunft eines neuen ausländischen Schülers, Wei-Chen Sun, zunichte gemacht werden. Jin muss sich mit der Highschool-Politik, einem rassistischen Meme aus einer 90er-Jahre-Fernsehsendung und dem exzentrischen neuen Jungen, der ihm folgt, auseinandersetzen und verpasst so seine Chance, in die Fußballmannschaft aufgenommen zu werden. Doch als Jin Wei-Chen kennenlernt, findet er heraus, dass dieser neue Junge der Sohn des legendären Affenkönigs Sun Wukong aus der chinesischen Mythologie ist.Primo ist eine Comedy, in der Rafa Gonzales, ein Teenager mit großen Augen, von seiner klugen Mutter Drea und seinen fünf überheblichen Onkeln (Rollie, Mike, Ryan, Jay und Mondo) aufgezogen wird, während er College-Ambitionen, gesellschaftliche Erwartungen und ein hektisches Leben zu Hause im Süden von San Antonio unter einen Hut bringt.