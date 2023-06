«Black Mirror» geht am 15. Juni weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat einen brandneuen Trailer veröffentlicht.

Netflix hat den offiziellen Trailer für die sechste Staffel vonveröffentlicht, der verrät, dass die von der Kritik gefeierte Serie am 15. Juni zurückkehren wird. Die neue Staffel verspricht eine beeindruckende Reihe von Gaststars, darunter Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin und Zazie Beetz.Der Trailer gibt den Fans einen Vorgeschmack auf einige der Episoden dieser Staffel, darunter eine mit dem Titel "Joan Is Awful", in der eine durchschnittliche Frau (Annie Murphy) entdeckt, dass eine globale Streaming-Plattform – eine Parodie von Netflix namens Streamberry – ein Prestige-Drama auf der Grundlage ihres Lebens gestartet hat, in dem sie von Hayek Pinault gespielt wird.«Black Mirror»-Schöpfer und Co-Showrunner Charlie Brooker verriet auf der Netflix-Fanseite Tudum, dass er mit der neuen Staffel sogar sich selbst überrascht hat. "Ich war schon immer der Meinung, dass «Black Mirror» Geschichten enthalten sollte, die sich völlig voneinander unterscheiden und die Leute (und mich selbst) immer wieder überraschen, denn was wäre sonst der Sinn?" sagte Brooker. "Es sollte eine Serie sein, die sich nicht so einfach definieren lässt und sich immer wieder neu erfinden kann."