Relegation bringt Katrin Sass aus der Fassung

Quotennews

Der sonst so erfolgreiche «Usedom-Krimi» muss sich deutlich vom Fußball geschlagen geben. Normalerweise läuft die Reihe selbst mit Wiederholungen zur Höchstform auf.

Das Erste startete mit einem zwei Jahre alten Fall vonin den Abend. Die Produktion mit Katrin Sass sicherte sich in der Wiederholung 3,34 Millionen Zuschauer, die für 13,8 Prozent Marktanteil standen. Die Regiearbeit von Felix Herzogenrath verbuchte 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige, das sorgte für 5,1 Prozent.Die schleppende Aufklärung beim Tennisbund war ein Thema von, das um 21.45 Uhr startete. Das vom Norddeutschen Rundfunk produzierte Magazin erzielte 1,60 Millionen Zusehende und 6,7 Prozent Marktanteil, die von Anja Reschke moderierte Sendung hatte 0,15 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 2,6 Prozent. Caren Miosga informierte 1,42 Millionen Menschen in den, die auf 6,8 Prozent Marktanteil kamen. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man auf 3,9 Prozent Marktanteil.ließen sich 1,40 Millionen Zuschauer nicht entgehen, Dieter Nuhr hatte 9,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten verbuchte die Show mit seinen Gästen auf 0,14 Millionen junge Menschen, die für 4,7 Prozent standen. Den Start der neuen-Folgen sahen 0,81 Millionen Zuschauer, das brachte acht Prozent Marktanteil. Das Thema Klima in Verbindung mit der Öl-Industrie verzeichnete 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 4,3 Prozent Marktanteil ausmachten.