Quotencheck

RTLZWEI vergrößerte den Umfang der zweiten Staffel um vier Folgen und ließ die beiden Geiss-Töchter zehnmal auf Sendung.

Die RTLZWEI-Familie «Die Geissens» bestehen aus Vater Robert, Mutter Carmen und den beiden Töchtern Davina und Shania. Seit vielen Jahren sind sie in dieser Konstellation auf Sendung und füllen viele Wochen am Montagabend das Programm. Im vergangenen Jahr startete die Produktionsfirma Geiss TV zusätzlich den Spin-off, der sich speziell dem Luxusleben der beiden Schwestern widmete. Sechs Folgen wurden produziert, die in diesem Frühjahr im Vorlauf zur zweiten Staffel wiederholt wurden.Im Schnitt 600.000 Zuschauer ab drei Jahren schalteten zwischen dem 20. März und 24. April am späten Montagabend ein, um die beiden Töchter im Nachgang an «Die Geissens» zu sehen. Die Marktanteile lagen bei 3,1 Prozent bei allen und sehr guten 5,7 Prozent in der Zielgruppe. Auch beim Auftakt der neuen Runde stimmten die Werte, denn im Vorlauf war das Mutterformat zu sehen. «Davina & Shania» fuhren am 1. Mai 0,71 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 2,7 Prozent entsprach. Mit 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 5,4 Prozent sicher.Ab dem 8. Mai waren die beiden auf sich allein gestellt und RTLZWEI sendete ab 20:15 Uhr Doppelfolgen. 0,47 und 0,54 Millionen fanden den Weg an die französische Mittelmeerküste, sodass 1,8 und 2,1 Prozent heraussprangen. In der Zielgruppe hielt man das Niveau und sackte 0,29 und 0,32 Millionen Umworbene sowie 5,2 und 5,8 Prozent Marktanteil ein. Am 15. Mai interessierten sich 0,49 und 0,50 Millionen Zuschauer für die beiden Episoden, die Marktanteile bewegten sich erneut bei 1,8 und 2,0 Prozent. In der Zielgruppe tat man sich mit 4,3 und 4,2 Prozent etwas schwerer. Jeweils 0,24 Millionen jüngere Menschen wurden gezählt.Am 22. Mai war die Luft raus. Das Interesse sank auf 0,35 und 0,36 Millionen, die Marktanteile schrumpften auf 1,4 und 1,5 Prozent. 0,18 und 0,19 Millionen werberelevante Seher sorgten für ausbaufähige Marktanteile von 3,3 und 3,6 Prozent. Das Finale lief am Pfingstmontag und sorgte für eine deutliche Leistungssteigerung. Gleich drei Folgen wurden gesendet, die um 20:15 Uhr zunächst 0,56 Millionen Zuschauer anlockten, darunter 0,29 Millionen Jüngere. Eine Stunde später wuchs die Sehbeteiligung auf 0,65 Millionen, in der Zielgruppe sahen 0,34 Millionen zu. Selbst um 22:15 Uhr war eine Steigerung auf 0,71 Millionen drin, in der Zielgruppe kamen weitere 10.000 Umworbene hinzu. Die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt stiegen von 2,0 auf 2,3 und 3,5 Prozent, in der Zielgruppe gab es mit 5,0, und 5,6 Prozent einen versöhnlichen Abschluss, das Finale brachte mit 8,2 Prozent sogar einen neuen Staffelrekord.Die zehnteilige zweite Staffel war erneut ein Erfolg, wenngleich es festzuhalten gilt, dass sich «Davina & Shania» ohne «Die Geissens» im Vorlauf etwas schwerer tun. Im Schnitt sahen 0,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, was einem Marktanteil von 2,1 Prozent entsprach. Die Reichweite sank im Vergleich zur ersten Runde um rund eine Viertelmillion, der Marktanteil um 0,7 Punkte. In der Zielgruppe rutschte das Ergebnis von 6,7 auf 5,1 Prozent, von den 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben 0,28 Millionen übrig.