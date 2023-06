«Spider-Man 4»-Meetings aufgrund Streiks vertagt

Kino-News

Der Schauspieler Tom Holland wird wohl ein weiteres Mal in die Rolle des Peter Parkers schlüpfen.

Tom Holland hat ein Update über die Entwicklung seines vierten-Films gegeben. Bei der Premiere seiner neuen AppleTV+-Show «The Crowded Room» in New York City am Donnerstagabend sagte Holland, dass er zwar nicht zu viel verraten kann, aber dass er "Meetings" über das nächste Kapitel der Marvel-Franchise hat. Allerdings wurden diese Gespräche aufgrund des laufenden Autorenstreiks vorerst auf Eis gelegt."Ich kann darüber nicht sprechen, aber ich kann sagen, dass wir Gespräche geführt haben. Wir haben die Treffen aus Solidarität mit den Autoren auf Eis gelegt", sagte Holland. "Es gab mehrere Gespräche, aber im Moment ist es noch ein sehr, sehr frühes Stadium". Holland wiederholte, was «Spider-Man»-Produzentin Amy Pascal am Mittwochabend bei der Premiere eines weiteren Films im Spidey-Universum, «Spider-Man: Across the Spider-Verse», sagte."Werden wir einen weiteren Film machen? Natürlich werden wir das", sagte Pascal. "Wir sind im Prozess, aber der Autorenstreik, niemand arbeitet während des Streiks. Wir sind alle Unterstützer, und wenn sie sich zusammenraufen, werden wir anfangen."