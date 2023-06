Quotencheck

ProSieben Maxx fuhr mit der ersten Staffel am späten Freitagabend richtig gute Werte ein.

In den vergangenen Wochen konnten die Fernsehzuschauer eine weitere Anime-Story am Freitag erleben. Die Geschichte beginnt mit einer Gruppe von Abenteurer-Neulingen, die in einem Wald gegen Kobolde kämpfen. Die Gruppe scheint völlig aus ihrem Element zu sein und ist gezwungen zu fliehen. In einer Rückblende wird enthüllt, dass die Gruppe, die wahrscheinlich von der modernen Erde stammt, erst vor wenigen Wochen mit einer großen Gruppe von Menschen auf dieser Welt erwachte.Der Auftakt erfolgte am 12. Mai um 22.25 Uhr: 0,18 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil belief sich nur bei 0,8 Prozent. Da man allerdings 0,15 Millionen Fernsehzuschauer hatte, kam die Comic-Verfilmung auf sehr starke 2,6 Prozent. Doch die Premiere hielt nicht alle Zuschauer, denn um 22.50 Uhr waren nur noch 0,15 Millionen Zusehende dabei, der Marktanteil schrumpfte auf 0,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sackte man auf 0,12 Millionen ab, aber mit 2,3 Prozent blieb man im grünen Bereich. Die dritte Ausgabe des Abends erreichte noch 0,14 Millionen, wovon 0,10 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil belief sich auf 2,4 Prozent.Eine deutlich schwächere Performance lieferte «Grimgar, Ashes and Illusions» sieben Tage später ab. Nur 0,08 Millionen Menschen sahen zu, immerhin holten die zwei weiteren Folgen noch 0,10 und 0,11 Millionen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fesselte man diese Mal 0,07, 0,08 und 0,08 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich auf 1,3, 1,8 und 2,2 Prozent.Am 26. Mai 2023 wurde der Durchhänger leicht korrigiert. Zum Start in den Abend – dieses Mal um 22.10 Uhr – waren 0,11 Millionen Zuschauer dabei, wovon 0,10 Millionen Menschen zu den jungen Leuten gehörten. Der Marktanteil lag bei sehr guten 2,1 Prozent. Im Laufe des Abends kletterte dieser Wert auf 2,6 Prozent Marktanteil. Die Reichweite beim Gesamtpublikum wuchs auf 0,13 Millionen.Die letzten drei Folge, die am 2. Juni liefen, schlugen noch einmal richtig ein. «Grimgar, Ashes and Illusions» sicherte sich 0,15 Millionen Zuschauer, 0,14 Millionen Umworbene brachten 2,9 Prozent Marktanteil. Die zweite Folge hatte zwar 0,16 Millionen Zuschauer, davon 0,15 Millionen junge Leute. Aber nur noch einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Das Finale erreichte 0,18 Millionen Zuschauer, mit 0,17 Millionen aus der Zielgruppe wurde ein Bestwert erreicht und man kam auf 3,8 Prozent.Die Anime-Serie aus dem Jahr 2016 sicherte ProSieben Maxx am Freitagabend 0,13 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 0,7 Prozent. «Grimgar, Ashes and Illusions» holte 0,11 Millionen junge Zuschauer, sodass ein sehr guter Marktanteil von 2,4 Prozent sicher war.