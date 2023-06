«America Outdoors» geht im September weiter

US-Fernsehen

Der Fernsehsender PBS hat eine zweite Staffel abgedreht.

kehrt für eine zweite Staffel zurück, die vom 13. September bis 18. Oktober 2023 jeweils mittwochs auf PBS, PBS.org und der PBS-App ausgestrahlt wird. Die sechsteilige Serie wird vom „New York Times“-Bestsellerautor („How to Be Black“), Podcaster („How to Citizen with Baratunde“) und Outdoor-Enthusiasten Baratunde Thurston moderiert und folgt ihm auf einer abenteuerlichen Reise quer durch die USA, um herauszufinden, wie die Natur die Art und Weise prägt, wie Amerikaner arbeiten, spielen und mit der Natur umgehen.In der zweiten Staffel werden noch mehr Regionen und Umgebungen beleuchtet und einzigartige Ausdrucksformen der Outdoor-Kultur in Utah, Maine, Arkansas, New Mexico, Oregon und am Suwanee River in Georgia und Florida gefunden. "Ich liebe es, dieses Land durch das Leben von Menschen zu erleben, die tief mit der Natur verbunden sind", sagt Baratunde Thurston, Moderator und ausführender Produzent von «America Outdoors». "Ich habe Heilung, Verwandlung und einfach nur Spaß erlebt. Diese zweite Staffel bietet mehr Amerika und mehr Natur!"Neu in dieser Staffel sind Episoden, die sich mit den zunehmenden Beweisen befassen, die einen Zusammenhang zwischen der allgemeinen Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen und dem Aufenthalt im Freien herstellen, und die neue Wege erkunden, um die Natur für alle zugänglich zu machen. Die Serie wird auch weiterhin zeigen, wie die Amerikaner die Natur an den unwahrscheinlichsten Orten aufsuchen, selbst wenn unser sich veränderndes Klima immer extremer wird."Das PBS-Publikum im ganzen Land liebt es, Baratunde auf seinen Reisen zu begleiten, um andere Amerikaner zu treffen und ihre tiefe Verbundenheit mit den Landschaften um sie herum zu erforschen", sagt Bill Gardner, Vice President of Multiplatform Programming & Head of Development bei PBS. "Während wir unser Programm mit Schwerpunkt auf Geschichten über unseren sich verändernden Planeten ausbauen, freuen wir uns, dass diese neue Staffel von «America Outdoors» neue Geschichten aufdeckt und die Helden hervorhebt, die dafür kämpfen, die Natur zu bewahren und für alle zugänglich zu machen."