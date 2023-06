Thai-Thriller «Delete» startet Ende Juni

International

Die thailändische Fernsehserie von Netflix hat inzwischen ein Startdatum bekommen.

Die neue thailändische Seriestartet weltweit am 28. Juni auf Netflix und ist das Seriendebüt von Regisseur Parkpoom Wongpoom. Wongpoom, der auch Co-Autor des Projekts ist, sagt: "Die spannende und außergewöhnliche Handlung von «Delete» dreht sich um die dunklen Seiten der menschlichen Natur, besonders wenn komplizierte Beziehungen ins Spiel kommen. Die Geschichte beschäftigt sich mit einer nachdenklich stimmenden Frage: Wenn wir tatsächlich jemanden verschwinden lassen könnten, würden wir es tun? Ich hatte die Möglichkeit, während der Entstehung von «Delete» viele neue Ansätze und Erfahrungen zu erforschen, die die Grenzen zwischen Genres wie Action und Drama überschreiten und sogar einige Special-Effects-Spektakel beinhalten werden."Die emotionale Reise der Show wird von einer Besetzung voller preisgekrönter Talente zum Leben erweckt. Dazu gehören Ice-Natara Nopparatayapon als Erbe einer wohlhabenden Familie, Nat Kitcharit als berühmter Schriftsteller und Fah-Sarika Sartsilpsupa als Frau, die in einer kontrollierenden Ehe gefangen ist.Ice-Natara Nopparatayapon sagt: "Diese Serie umfasst verschiedene fesselnde Elemente. Sie vereint intensives Drama und echte Action-Sequenzen, um eine große Wirkung zu erzielen." Nat Kitcharit ist derweil zuversichtlich, dass die enge Zusammenarbeit zwischen den Darstellern und den Machern der Serie einen tiefen Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen wird. "Das Eintauchen in diese Figur hat mich dazu gebracht, zu wachsen und mein Handwerk als Schauspieler zu verfeinern", fügt er hinzu.Fah-Sarika Sartsilpsupa beschreibt die Erfahrung der Zusammenarbeit mit der «Delete»-Besetzung als "Training oder Zusammenarbeit mit einer Gruppe von unglaublich talentierten und hart arbeitenden Menschen". Abgerundet wird diese talentierte Gruppe durch Jaonaay-Jinjett Wattanasin, Charlette Wasita Hermenau und die Hunger-Co-Stars Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying und Peter-Nopachai Jayanama.