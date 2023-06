Netflix-Aktionäre lehnen Boni für Chefs ab

Wirtschaft

Unter anderem hatte die WGA aufgefordert, diese Bonuszahlungen nicht freizugeben.

In einer symbolischen Abstimmung gegen die Netflix-Führungskräfte haben die Aktionäre des Unternehmens die Vergütungspakete der beiden Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters abgelehnt.Auf der jährlichen Aktionärsversammlung des Streaminganbieters am 1. Juni stimmten die Anleger nicht für die vorgeschlagenen Gehaltspakete der Führungskräfte für das Jahr 2023. Bei der Abstimmung handelte es sich jedoch um eine nicht bindende, beratende Maßnahme, was bedeutet, dass der Vorstand von Netflix das Ergebnis ignorieren kann. Der Vorstand hatte einstimmig empfohlen, für die Vergütungspläne 2023 zu stimmen.Die Abstimmung erfolgte, nachdem die Writers Guild of America die Investoren in einem Brief am Dienstag aufgefordert hatte, gegen die Vergütungspläne von Netflix zu stimmen. Die Mehrheit der Aktionäre hatte jedoch bereits vor der Veröffentlichung des Schreibens der WGA ihre Stimme abgegeben – und die meisten von ihnen stimmten mit "Nein", so eine mit der Situation vertraute Quelle.