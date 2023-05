Sky beleuchtet Beziehung von Fußballsport und Nachhaltigkeit

TV-News

In der vierteiligen Doku-Serie geht es um Eintracht Frankfurt, denn der Verein setzt sich seit dem vergangenen Jahr verstärkt für eine grünere und nachhaltige Zukunft ein.

Angesichts zahlreicher Flugreisen der Fußballteams in nationalen und europäischen Wettbewerben gilt der Fußballsport nicht gerade als umweltfreundlich. Exemplarisch dafür steht eine Flugreise der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2020 von Stuttgart nach Basel, die einige Kritik hervorrief und infolgedessen auch ein Umdenken angestoßen wurde. Im vergangenen Winter begab sich der Fußballverein Eintracht Frankfurt ebenfalls auf den Weg in Richtung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft. Mit dabei sind auch Kamerateams von Sky, denn der Pay-TV-Sender hat darüber nun eine vierteilige Doku-Serie angekündigt.soll ungewöhnliche Einblicke in den Fußballsport liefern.Die komplette Rückrunde der Bundesligaspielzeit 2022/23 begleitet die Doku-Serie die Eintracht vom Main, die mit einer detaillierten ESG-Strategie einen deutlichen Schritt in eine nachhaltigere Zukunft machen will. Der sportliche Erfolg des Vereins führte dieses Jahr bis zum Pokalfinale und auch die Frauen erreichten die Champions-League-Qualifikation. Leistungsträger wie Mario Götze und Laura Freigang gewähren dabei persönliche Einblicke, besonders auch in Bezug auf das Thema zukunftsorientiertes Leben. Darüber hinaus äußern sich die Vorstände von Eintracht Frankfurt Axel Hellmann, Markus Krösche und Philipp Reschke zur nachhaltigen Ausrichtung des Vereins. In vier Folgen widmet sich die Doku-Serie dem Thema der Nachhaltigkeit im Fußballsport auf umfassende Weise. So werden neben der Sichtweise des Vereins auch die Ansichten von Verbänden und Amateuren in den Fokus gerückt. Und auch die Politik kommt mit der Innen- und Sportministerin Nancy Faeser sowie dem "Bündnis 90/Die Grünen"-Vorsitzenden Omid Nouripour zu Wort. Wissenschaftliche Einschätzungen und Fakten liefert Dr. Stefan Walzel vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Sporthochschule Köln. Als weitere Expertin konnte Sylvia Schenk von "Transparency International" für das Projekt gewonnen werden.«Der stärkste Gegner» ist eine Produktion von mach2media. Auf Seiten von mach2media fungiert Simon Südel als Executive Producer, Regisseur ist Christoph Küppers. Bei Sky Deutschland sind Nico Gammella als Executive Producer, Fabian Klaus als Associated Producer und Katja Krawinkel als Teamlead Vereinskooperationen verantwortlich. Die Serie wird nach den Ökologischen Mindeststandards des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.„Auf den ersten Blick passen Profifußball und Nachhaltigkeit nur bedingt zusammen. Wer sich aber wie wir intensiv mit dem Thema beschäftigt und mit aktiven Protagonisten, Politikern, der Wissenschaft und auch Kritikern spricht, erkennt, dass sich im Fußball durchaus etwas tut. Es ist unglaublich spannend, die ersten Schritte auf einem langen Weg zu begleiten, Kritik offen anzusprechen und das komplexe Thema Nachhaltigkeit für die Fans zuhause möglichst nah und emotional abbilden zu dürfen“, so Küppers.Nico Gammella, Executive Producer Sky Deutschland, fügt an: „Klimawandel und Nachhaltigkeit werden auch im Profisport immer präsenter. Nachdem die DFL im vergangenen Jahr eine verpflichtende Nachhaltigkeitsrichtlinie entworfen hat, stehen die Proficlubs vor großen zusätzlichen Aufgaben. Wir freuen uns sehr, unseren Partner Eintracht Frankfurt ein halbes Jahr auf seinem Weg zu begleiten, sich und damit auch die gesamte Bundesliga nachhaltiger zu machen. Die Sky Original Doku-Serie wird dabei ungewöhnliche Einblicke liefern.“