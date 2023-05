Rundschau

In der kommenden Woche startet die Lily-Rose Depp-Serie «The Idol» bei Sky. Die ersten Besprechungen sind nicht gut.

«Mapa» (2. Staffel seit 18. Mai in der ARD Mediathek)

«XO, Kitty» (seit 18. Mai bei Netflix)

«The Idol» (ab 4. Juni bei HBO, ab 5. Juni bei Sky, Wow)

«Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen» (seit 17. Mai bei Netflix)

«Fubar» (seit 25. Juli bei Netflix)

Die Serie erzählt die Geschichte von Metin Müller (Max Mauff) und seinen Herausforderungen im Leben als alleinerziehender Vater. In der ersten Staffel musste Metin sich nach dem plötzlichen Tod seiner Freundin Emma (Lia von Blarer) an ein neues Dasein als Alleinerziehender gewöhnen – mit einem sechs Monate alten Baby auf dem Arm. In der zweiten Staffel ist aus dem süßen Baby Lene eine freche und willensstarke Vorschülerin (Pola Friedrichs) geworden und aus Metin ein Mann, der sich seinem Schicksal gefügt hat und sich langsam zurück ins Liebesleben wagt ...Die junge Kupplerin Kitty sieht auf der Oberschule in Seoul, die auch ihre verstorbene Mutter besuchte, nach langer Zeit ihren Freund wieder. Eine neue Liebesgeschichte gedeiht.Sängerin Jocelyn (Lily-Rose Depp) hatte einen Nervenzusammenbruch, ihre letzte Tournee ist gescheitert. Jetzt will sie um jeden Preis ihren Status verteidigen: Der größte sexy Popstar der USA. Da lernte sie den zwielichtigen Nachtclub-Besitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros (Abel „The Weeknd“ Tesfaye) kennen.Für manche ist die Arbeit lediglich eine Verdienstquelle, für andere eine Berufung. Welche Bedeutung hat die Arbeit für moderne Amerikaner*innen in Zeiten stetigen Wandels?Ein CIA-Agent kurz vor dem Ruhestand entdeckt ein Familiengeheimnis und muss sich für seine letzte Mission noch einmal aufs Schlachtfeld wagen.