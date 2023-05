Paley Center sagt «Ted Lasso»-Event ab

Vermischtes

Eigentlich sollten die Top-Stars zum Abschlussfest kommen. Doch der Autorenstreik verhindert das.

Die Pläne, das Finale der dritten Staffel vonauf Apple TV+ mit einer großen, vom Paley Center gesponserten Feier in Beverly Hills am 30. Mai zu begehen, wurden verworfen. „Wir möchten Sie darüber informieren, dass die für Dienstag, den 30. Mai 2023, im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills geplante Vorführung und Veranstaltung zum Staffelfinale von «Ted Lasso» aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht wie geplant stattfinden wird", teilte das Paley Center am Donnerstag in einer Erklärung mit.Wie ursprünglich angekündigt, waren in der Jury die meisten Top-Stars der Serie vertreten, darunter der ausführende Produzent Jason Sudeikis, Brendan Hunt (Coach Beard), Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Phil Dunster (Jamie Tartt), Nick Mohammed (Nathan Shelley), Juno Temple (Keeley Jones), Jeremy Swift (Leslie Higgins), Cristo Fernandez (Dani Rojas), Billy Harris (Colin Hughes), Kola Bokinni (Isaac McAdoo) und James Lance (Trent Crimm). Chris Evans von Virgin Radio UK war als Moderator vorgesehen.Das Paley Center nannte nicht nur "unvorhergesehene Umstände" als Grund für die Absage, sondern es scheint, dass der Autorenstreik einen Einfluss auf die Veranstaltung gehabt haben muss. Zum einen sind sowohl Sudeikis als auch Hunt WGA-Mitglieder und schreiben an «Ted Lasso» mit, sodass es immer unwahrscheinlich schien, dass sie teilnehmen würden.