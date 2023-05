MoviePass ist zurück

Vermischtes

Das Angebot ist allerdings deutlich kleiner geworden und kostet auch mehr.

MoviePass, nach dem Konkurs unter neuem Eigentümer, startet seinen Kino-Abonnement-Service landesweit in den USA vor dem Memorial Day Wochenende. Mit dem Dienst können MoviePass-Mitglieder aus mehr als 4.000 Kinos in den USA wählen, darunter auch solche, die von AMC Theatres, Regal Cinemas und Cinemark betrieben werden.Die Wiedergeburt von MoviePass ist jedoch weit entfernt von den zu günstigen 9,95 US-Dollar pro Monat für einen Film pro Tag, die das Unternehmen in seinem früheren Leben angeboten hatte. Die Tarife beginnen bei 10 Dollar pro Monat für eins bis drei Filme pro Monat und reichen bis zu 40 Dollar pro Monat für bis zu 30 Filme. Das neue MoviePass-System basiert auf Guthaben und bietet verschiedene Optionen für die Gesamtzahl der Filme, die ein Abonnent pro Monat sehen kann."Durch die Öffnung von MoviePass für Filmliebhaber im ganzen Land erweitern wir unsere Unterstützung für die Kinobranche, indem wir dazu beitragen, die Besucherzahlen in allen Kinos während der kritischen Sommersaison zu erhöhen", sagte Stacy Spikes, Mitbegründer und CEO von MoviePass, in einer Erklärung. "Unser neu gestalteter Service bietet unseren Mitgliedern eine größere Auswahl und Flexibilität bei der Verwendung ihres monatlichen Guthabens, während wir sie weiterhin dazu ermutigen, Filme im Kino zu sehen." Spikes gehörte zum ursprünglichen Team, das MoviePass im Jahr 2011 gründete. Er verließ das Unternehmen im Jahr 2017, nachdem es von der Datenanalysefirma Helios & Matheson übernommen wurde.