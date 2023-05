1,37 Millionen Zuschauer sehen Kandidaten auf fahrendem LKW

Quotennews

Bei ProSieben mussten die Teilnehmerin von «Germany’s Next Topmodel» vor Stefanie Giesinger auf Lastwägen stolzieren.

Noch neun Models waren am Donnerstag im Rennen um den Titel. Das Interesse an einer Gewinnerin geht aber bei zahlreichen früheren Fernsehzuschauern immer weiter zurück. Das Umstyling erreichte am 16. März noch 1,97 Millionen Zuschauer, vergangene Woche wurde mit 1,23 Millionen Zuseher ein neuer Tiefstwert eingefahren. Bei den Werberelevanten waren gar nur noch 13,2 Prozent Marktanteil drin – das sind für das erfolgsverwöhnte Format alles andere als tolle Werte.In dieser Ausgabe reiste die Redseven-Produktion nach Las Vegas, denn dort sollte ein Unterwasser-Shooting veranstaltet werden. 1,37 Millionen Zuschauer waren auch dabei, wie die Kandidatinnen vor Heidi Klum und Stefanie Giesinger auf dem Dach eines fahrendes LKWs posieren mussten. 6,6 Prozent Marktanteil wurde bei allen Zuschauern generiert. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 0,73 Millionen, der Marktanteil wurde dieses Mal mit 16,3 Prozent beziffert.Ab 23.25 Uhr moderierte Annemarie Carpendale. Das Magazin berichtete, wie der Luxus-Concierge Deborah Duquesne und Yacht-Makler Tommy Chiabra beim Film-Festival an der Cote d'Azur das ganz große Business machten. Das ließen sich 0,39 Millionen Zuschauer nicht entgehen, die 3,8 Prozent Marktanteil mitbrachten. Aus der Zielgruppe wurden 0,14 Millionen Zuschauer mitgenommen, der Marktanteil wurde mit 6,7 Prozent beziffert.