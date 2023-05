Barack Obama kritisiert Studios aufgrund des Streikes

Vermischtes

In einer Podiumsdiskussion für seine Sendung sprach er über Arbeitsrecht.

Der ehemalige Präsident Barack Obama eröffnete am Donnerstag das Livestream-Event von Netflix zu seiner neuen Dokuserieam Donnerstag mit einer aggressiveren Unterstützungsbekundung für die Writers Guild of America (WGA), als er es ursprünglich aus Solidarität mit dem laufenden Autorenstreik getan hatte.Bevor die Podiumsdiskussion, die auf LinkedIn ausgestrahlt wurde, begann, verriet Moderator Ira Glass, dass Obama Bemerkungen vorbereitet hatte, die er über die Arbeitsniederlegung der WGA abgeben wollte, die sich derzeit in der vierten Woche befindet."In der Sendung «Working» geht es unter anderem darum, dass bestimmte Dinge in der Arbeitswelt konstant sind. Menschen, die versuchen, eine befriedigende Arbeit zu finden, Menschen, die versuchen, ihre Rechnungen zu bezahlen", sagte Obama. "Leider ist eine der Konstanten auch der Kampf der Menschen darum, dass ihre Arbeitgeber sie fair behandeln und sie einen fairen Anteil am Kuchen bekommen. Ich denke, wir haben in der gesamten amerikanischen Geschichte gesehen, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen von ihren Arbeitgebern, die die Branche kontrollieren, verlangen mussten, dass sie fair behandelt werden, und die Unterhaltungsbranche ist da keine Ausnahme. Ich hoffe, dass in einer Zeit des großen technologischen Wandels, in der es großen Megakonzernen wirklich gut geht, die kreativen Menschen nicht vergessen werden, die das Produkt herstellen, das die Verbraucher schätzen und das in die ganze Welt exportiert wird.“