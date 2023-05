Lionsgate dank «John Wick» mit guten Ergebnissen

Wirtschaft

Das Unternehmen hat seine Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres vorgelegt.

Die Rückkehr von John Wick, dem Auftragskiller mit einer mörderischen Erfolgsbilanz an den Kinokassen, trug dazu bei, dass die Quartalsergebnisse von Lionsgate über den Erwartungen lagen. Im ersten Quartal, das am 31. März endete, stiegen die Einnahmen von Lionsgate um 16,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete außerdem einen Betriebsverlust von 49,6 Millionen Dollar, der damit etwas besser ausfiel als die 50,4 Millionen Dollar, die es im Vorjahreszeitraum verloren hatte. Der den Lionsgate-Aktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich auf 96,8 Millionen US-Dollar und lag damit über dem Verlust von 104,6 Millionen US-Dollar, den das Unternehmen im Vorjahreszeitraum hinnehmen musste. Der bereinigte Nettogewinn, der den Lionsgate-Aktionären zuzurechnen ist, belief sich im Quartal auf 49,2 Millionen Dollar.Das Filmgeschäft von Lionsgate hat einen Großteil der schweren Arbeit geleistet. Das Studio-Segment meldete einen Umsatz von 823,6 Millionen Dollar, ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wobei der Anteil des Filmgeschäfts um 85 Prozent stieg. Dies war dem Erfolg von «John Wick: Kapitel 4» zu verdanken, einer Blockbuster-Fortsetzung mit Keanu Reeves in der Hauptrolle des titelgebenden Rächers, sowie der Veröffentlichung von zwei bescheidenen Hits, dem Glaubensdrama «Jesus Revolution» und dem Action-Thriller «Plane» von Gerard Butler. Es half auch, Rückgänge im Fernsehgeschäft von Lionsgate auszugleichen, die nach Angaben des Unternehmens auf das Timing der Lizenzierung und Ausstrahlung seiner Shows zurückzuführen sind. Die Gewinne des Segments stiegen um 48 Prozent auf 122,6 Millionen Dollar.Der Segmentumsatz von Lionsgates Mediennetzwerken, zu denen auch Starz und der Streamingdienst Lionsgate+ gehören, wuchs mit 2,3 Prozent auf 389 Millionen US-Dollar eher bescheiden. Die Margen verbesserten sich jedoch deutlich, der Gewinn wuchs um über 100 Prozent auf 73,3 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erklärte, dass niedrigere Marketing- und Vertriebskosten sowie geringere Ausgaben für Inhalte zur Verbesserung der Rentabilität beigetragen hätten. Die Gesamtzahl der Streaming-Abonnenten stieg weltweit um 1,3 Millionen, davon 700.000 auf dem heimischen Markt. Das Unternehmen hat nun weltweit 20,4 Millionen Abonnenten.