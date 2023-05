«Romeo & Julia»: Richter verwirft Klage

Vermischtes

Die Darsteller wollten für die Nacktszene aus dem Film von 1968 nachvergütet werden.

Eine Richterin erklärte am Donnerstag, sie werde eine Klage wegen einer Nacktszene in der 1968er-Version vonabweisen, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Film durch den ersten Verfassungszusatz geschützt ist. Die Hauptdarsteller des Films, Olivia Hussey und Leonard Whiting, hatten die Klage im Dezember eingereicht und behauptet, sie seien von Regisseur Franco Zeffirelli gezwungen worden, in der Schlafzimmerszene des Films nackt aufzutreten. Hussey war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 16 Jahre alt, Whiting war 17.Richterin Alison Mackenzie gab dem Antrag von Paramount statt, die Klage abzuweisen, da die Klägerinnen die Bestimmungen eines kalifornischen Gesetzes, das die Verjährungsfrist für Klagen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorübergehend aussetzt, nicht beachtet hätten."Die Kläger haben keine Beweise dafür vorgelegt, dass der Film als ausreichend sexuell anregend angesehen werden kann, um ihn endgültig als illegal einzustufen", schrieb der Richter. "Die Argumentation der Kläger zu diesem Thema beschränkt sich auf aus Bundes- und Landesgesetzen herausgepickte Formulierungen, ohne irgendeine Autorität hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieser gesetzlichen Bestimmungen auf angebliche Werke von künstlerischem Wert, wie den hier vorliegenden preisgekrönten Film, anzubieten.