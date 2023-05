«Kill Bill» wird überarbeitet

Kino-News

Zum 20-jährigen Jubiläum bekommt der Film eine 4K-Edition.

Lionsgate hat angekündigt, eine neue und neu gemasterte 4K-Edition vonzum 20-jährigen Jubiläum des Quentin-Tarantino-Films Ende des Jahres herauszubringen. Es ist noch nicht bekannt, welche Art von Extras und zusätzlichem Filmmaterial diese Version enthalten wird oder nicht.Allerdings gab Lionsgate bei seiner vierteljährlichen Gewinnmitteilung bekannt, dass das Unternehmen die Vertriebsrechte für beide «Kill Bill»-Filme und «Jackie Brown» erworben hat. Damit verfügt das Unternehmen über das größte Portfolio an Tarantino-Streifen. Lionsgate besitzt auch die Rechte an «Reservoir Dogs», «Inglourious Basterds», «Django Unchained», «The Hateful Eight» und «Death Proof». Die meisten dieser Filme wurden ursprünglich von The Weinstein Company oder Miramax veröffentlicht. Einige dieser Filme wurden später verfügbar, nachdem die Weinstein Company in Konkurs gegangen war, nachdem ihr Gründer Harvey Weinstein von Dutzenden von Frauen des sexuellen Missbrauchs, der Belästigung und der Körperverletzung beschuldigt worden war.Tarantinos jüngster Film, «Once Upon a Time in Hollywood», wurde von Sony Pictures veröffentlicht. Im Rahmen einer einzigartigen Vereinbarung erhält Tarantino nach 30 Jahren das Urheberrecht an dem mit dem Oscar ausgezeichneten Film.