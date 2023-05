Blockbuster-Battle

Sat.1 präsentiert die Free-TV-Premiere von «Luca» und macht pünktlich zum Pfingstfest Lust auf einen Italien-Urlaub. Dem stellen sich aber «Doctor Strange» und «Robin Hood» entgegen.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Das junge Seeungeheuer Luca lebt mit seiner Familie unter der Meeresoberfläche nahe der italienischen Riviera. Als sein Freund Alberto es eines Tages mitnimmt, um die Welt jenseits des Wassers zu erkunden, beginnt für die beiden ein einzigartiges Abenteuer. An Land verwandeln sie sich nämlich in Menschen. Schon bald findet Luca Gefallen an seinen neuen Fähigkeiten. Dabei muss er aufpassen, dass niemand seine wahre Identität aufdeckt. Über den Animationsfilm schrieb Quotenmeter in der Kino-Kritik: „Ein liebenswerter Animationsfilm, der uns das italienische Lebensgefühl nahebringt. Das gelingt mit bunten Bildern, detailverliebten Kulissen und zwei großäugigen Jungs, die man sofort ins Herz schließt.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Benedict Cumberbatch ist Doctor Strange, ein Superheld aus dem Marvel-Universum: Der exzentrische Neurochirurg Dr. Stephen Strange kann nach einem schweren Verkehrsunfall nicht mehr praktizieren. Verzweifelt reist er nach Tibet an einen mystischen Ort, von dem er sich Heilung verspricht. Die Älteste bildet ihn schließlich zum mächtigsten Magier der Welt aus. Schon bald muss Dr. Strange seine neu gewonnenen Kräfte einsetzen, um die Menschheit vor einer dunklen Macht zu beschützen. So lautete das Fazit der Kino-Kritik vor sieben Jahren: „Marvel entdeckt eine imposante, überwältigende Welt der Magie für sich – und peppt mit ihr eine gewohnte, aber in sich stimmige Narrative auf.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(ZDFneo, 20:15 Uhr)Robin Longstride, Bogenschütze im Heer von König Richard Löwenherz, und seine Mitstreiter sind nach dem Tod des Königs auf dem Weg von Frankreich zurück nach England. Als sein Freund Loxley ums Leben kommt, soll nun Robin die Krone des Königs nach England bringen. Dafür nimmt Robin die Identität Loxleys an. Aus dem einfachen Mann wird ein Held, der sein Leben fortan dem Kampf Englands gegen die französischen Invasoren widmet. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik von 2010 folgendes Fazit : „Mit gutem Schauspiel, imposanter Ausstattung und gewaltigen Schlachten kann dieser «Robin Hood» über viele seiner Schwächen hinwegtäuschen und erreicht sein Ziel einer historisch plausiblen Vorgeschichte der Legende besser als vergleichbare Filme. Allerdings steckt zu wenig „Robin Hood“ in diesem «Robin Hood». Wer den gutherzigen Meisterdieb und seine Freunde bei ihrer eigentlichen Tätigkeit beobachten will, wird lange auf dem Trockenen gelassen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7