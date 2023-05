«Meme Girls» startet Ende Juni bei RTL+

TV-News

In der Serie geht es um eine Influencerin, die wegen schlechter Noten Internetverbot aufgebrummt bekommt. Die Hauptrollen übernehmen Josie Hermer und Lady Bitch Ray.

Im vergangenen September hatte der Streamingdienst RTL+ die Serieerstmals angekündigt, nun steht ein Premierendatum fest. Lost geht die sechsteilige Serie über eine Influencerin, die Internetverbot bekommen hat, am 22. Juni. Creator der Serie sind Gesa Scheibner und Jonas Zimmermann, die auch zusammen mit Jule Keller und Markus Rausch die Drehbücher geschrieben haben. Die Dreharbeiten wurden von Odeon Fiction in Berlin umgesetzt. Regie führte Benjamin Gutsche («All You Need»). Philip Voges und Fabian Winkelmann waren als Produzenten tätig.«Meme Girls» dreht sich um die angehende Influencerin Liv (Josie Hermer), die sich in der bunten und schrillen Social Media Welt pudelwohl fühlt. Jedoch hat sie Probleme in der Schule hat, was sich auf ihre Internet-Karriere auswirkt. Die Direktorin (Lady Bitch Ray) ihres schicken Privat-Gymnasiums wirft sie raus, weil sie die schlechteste Schülerin der Schulgeschichte ist. Die Folge: Liv wird von ihrem Vater zum Leben offline verdonnert, sie erhält Internetverbot und muss auf eine Normalo-Schule wechseln. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich dem realen Leben zu stellen. Doch Liv wäre nicht Liv, wenn sie nicht alles dafür tun würde, um ihre Follower wieder zu erreichen. Aber das kann sie nicht alleine schaffen. Zwischen verrückten Tagträumen und der ersten Liebe bleibt Livs Sucht nach mehr Likes fest bestehen. Gleichzeitig erfährt sie zum ersten Mal in ihrem Leben, was Freundschaft ist.Neben Josie Hermer und Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray spielen in weiteren Rollen Saron Degineh, Luna Kuse, Fine Sendel, Kayla Shynx und Betty Taube.