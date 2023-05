«Burden of Proof» startet bei HBO

US-Fernsehen

In einer vierteiligen Doku soll Jennifer Pandos Verschwinden aufgeklärt werden.

Die vierteilige HBO-Original-Doku-Serie, unter der Regie der preisgekrönten Filmemacherin Cynthia Hill, startet mit den ersten beiden Episoden am Dienstag, 6. Juni auf HBO, gefolgt von den letzten beiden Episoden am Mittwoch, 7. Juni. Die gesamte Serie wird ab Dienstag, 6. Juni, auf Max zum Streamen verfügbar sein.Als die 15-jährige Jennifer Pandos 1987 verschwand, erzählten ihre Eltern allen, sie sei weggelaufen. Jahrzehnte später beginnt ihr Bruder Stephen eine unerbittliche Odyssee auf der Suche nach der Wahrheit. Seine Ermittlungen in dem Fall drohen seine Familie zu zerstören, denn er ist fest davon überzeugt, dass seine Eltern beide in das Verbrechen verwickelt sind. Als die Zeit vergeht, sich immer mehr Fäden entwirren und neue Beweise ans Licht kommen, beginnt Stephen, alles in Frage zu stellen, was er zu glauben gelernt hat.Die Serie wurde über einen Zeitraum von sieben Jahren in Cinema verité gedreht und entfaltet sich in Echtzeit, während Stephen seine eigenen Nachforschungen anstellt, um herauszufinden, was in der Nacht, in der Jennifer verschwand, im Haus seiner Eltern vorgefallen sein könnte, und um eine verdächtige handgeschriebene Notiz als einzigen Hinweis zu finden. Einfühlsam illustriert mit Jennifers intimen Tagebucheinträgen und Briefen sowie sorgfältig ausgearbeiteten dramatischen Visualisierungen der sich verändernden und widersprüchlichen Erinnerungen von Familie und Freunden an die Monate, die zu Jennifers Verschwinden führten, zeichnen die episodischen Rückblenden das Porträt eines komplexen Teenagers, der mit einer problematischen Familiendynamik zu kämpfen hat. Als fehlende Beweise aufgedeckt, Lügendetektortests nicht bestanden und frühere Missbräuche aufgedeckt werden, entsteht eine reichhaltige, komplizierte Erzählung, während Stephen sich fragen muss, welchen Preis er mit dieser schmerzhaften Suche nach einem Abschluss bezahlt hat.