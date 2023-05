ZDF öffnet «Mein fabelhaftes Ferienhaus» im Juli

TV-News

Der Mainzer Sender hat sich die Dienste von Interior Designerin Emell Gök Che gesichert und startet mit ihr eine fünfteilige Home-Improvement-Sendung speziell für Ferienhäuser und Fremdenzimmern.

Zu den Fernsehauftritten von Interior Designerin Emell Gök Che zählt unter anderem «Boris macht Schule» auf Kabel Eins an der Seite von Boris Becker, die RTLZWEI-Sendung «WohnSchnellSchön» und darüber hinaus setzte sie für VOX auch «Wohnen nach Wunsch – Das Haus» um. Zuletzt war sie vor allem für den WDR tätig. Nun hat sie bei einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender angeheuert und wird ab dem 2. Juli an fünf Sonntagen das Dokutainment-Formatpräsentieren. Die Ausgaben werden jeweils ab 14:55 Uhr gesendet und stehen bereits ab Freitag, 30. Juni, in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.In «Mein fabelhaftes Ferienhaus» helfen Moderatorin Emell Gök Che und ihr Handwerkerteam Privatbesitzern von Ferienhäusern, ein perfektes Urlaubsdomizil zu erschaffen. Dabei ist es egal, ob es sich um ein staubiges Fremdenzimmer oder eine ungenutzte Einliegerwohnung handelt, die zur Vermietung oder für das eigene Ferienglück renoviert werden. Das ZDF verspricht Wohlfühloasen „mit jeder Menge Stil, Kreativität und Herz“. Außerdem werden Lösungen für jeden Geldbeutel präsentiert.In drei Schritten führt die Künstlerin durch den Entscheidungsprozess der Umgestaltung: Am Anfang steht das Kennenlernen des Ferienhauses und seiner Besitzer, um Vorlieben, Wünsche und Träume zu erfahren, die in den Gestaltungsprozess einfließen sollen. In einem nächsten Schritt erfolgen die Bestandsaufnahme der Baustelle und die Entscheidung über größere Umbaumaßnahmen. Dann beginnt der kreative Prozess, an dessen Ende Emell Gök Che eine Entwurfsskizze mit zwei verschiedenen Designrichtungen präsentiert – die Wunschvorstellung der Besitzer sowie Emells persönliche Empfehlung. Unterstützt durch Animationen und zwei Koffer, die die verschiedenen Designs beinhalten, entscheiden sich die Besitzer für einen Vorschlag. Während der Umbauphase gibt Emell Gök Che clevere DIY-Hacks und überzeugende Deko-Ideen, die ein Ferienhaus zur Wohlfühloase machen.