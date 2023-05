Teil 2 der «großen GEO-Show» lässt Federn

Quotennews

«Die große GEO-SHOW» legte am 20. Mai einen guten Start hin. Mit Folge zwei wird man in Köln nur bedingt zufrieden sein.

Die neue RTL-Show,, konnte sich vergangenen Samstag über einen guten Start freuen. Ordentliche 1,69 Millionen Zuschauer und ein insgesamter Marktanteil von 7,8 Prozent sprechen eine deutliche Sprache, die Zielgruppe lag mit 0,52 Millionen Umworbenen und guten 11,5 Prozent Marktanteile ebenfalls im absolut grünen Bereich. Doch es war nur der Anfang, am gestrigen Samstag musste sich das Format in Folge zwei beweisen und musste Federn lassen.Während in der Auftakt-Episode noch Frank Buschmann, Elena Carriere, Sabrina Setlur, Pascal Hens und René Casselly die Fragen rund um die Welt beantworten sollten, standen nun Osan Yaran, Eva Sachenbacher-Stehle, Armin Rohde, Kristina Vogel und Lisa Feller an den Rate-Pulten. Das gefiel mit 1,44 Millionen Zuschauern etwas weniger als in der Vorwoche, die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,38 Millionen Werberelevante. Somit sanken gleichermaßen die Marktanteile auf 7,3 und 10,4 Prozent.Daher schaffte es auch das Anschlussprogramm nicht auf die Werte der Vorwoche zu kommen.konnte vergangenen Samstag ab 23:30 Uhr noch 0,71 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent des TV-Marktes bei RTL halten, gestern waren lediglich 0,55 Millionen und 4,5 Prozent möglich. Die klassische Zielgruppe sollte 0,28 Millionen und 9,0 Prozent wiederholen, kam jedoch lediglich auf 0,17 Millionen und 5,8 Prozent.