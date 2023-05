Netflix-Thriller «Schlafende Hunde» startet im Juni

TV-News

Nach «Unorthodox» stellt «Schlafende Hunde» die zweite Zusammenarbeit von Real Film Berlin und Netflix dar. In den Hauptrollen sind Max Riemelt und Luise von Finckh zu sehen.

Vor drei Jahren sorgte die Berliner Produktionsfirm Real Film mit der Netflix-Miniseriefür einen weltweiten Hit, der achtmal für einen Emmy-Award nominiert wurde. Am 22. Juni startet nun die zweite Zusammenarbeit zwischen Real Film und dem kalifornischen Streamer. Dabei handelt es sich um die sechsteilige Thriller-Serie, die mit Max Riemelt und Luise von Finckh in den Hauptrollen besetzt ist.Die beiden spielen einen abgestürzten Top-Polizisten und eine aufstrebende junge Staatsanwältin, die aus jeweils eigenen Motiven eine geschlossene Mordakte öffnen – und damit die Büchse der Pandora. Ein gefährlicher Sog wirbelt beide auf die blutige Fährte einer Verschwörung, die immer tiefer in den Polizeiapparat führt – sind sogar höchste Kreise der Justiz verwickelt? Oder hängt alles mit einem verheerenden Terroranschlag zusammen, der die Stadt vor anderthalb Jahren erschüttert hat? Die Antwort liegt im Absturz des Polizisten, doch dem Auslöser dafür muss dieser sich erst stellen – und offenbart damit den wahren Inhalt von „Pandoras Büchse“.In weiteren Rollen sind Carlo Ljubek, Peri Baumeister, Antonio Wannek, Melodie Wakivuamina sowie Melika Foroutan, Helgi Schmid, Tara Africah Corrigan, Luna Jordan, Bernd Hölscher und Martin Wuttke zu sehen. Die Serie basiert auf der israelischen Reihe «The Exchange Priciple» von Noah Stollman und Oded Davidof. Stephan Lacant (Folgen 1-3) und Francis Meletzky (Folgen 4-6) führten bei der deutschen Adaption nach den Drehbüchern von Christoph Darnstäd Regie. Henning Kamm und Sibylle Stellbrink von Real Film Berlin zeichnen für die Produktion verantwortlich.