Bill & Tom starten ordentlich bei RTL

Quotennews

Die Kaulitz-Brüder haben jetzt auch eine Show bei RTL. «That's my Jam» kommt zum Auftakt nur ein wenig aus dem Takt.

Das Imperium rund um die Brüder Kaulitz hat einen Eintrag mehr. Seit gestern zeigen Bill und Tom Kaulitz bei RTL , eine Musik-Show, deren Ursprung sich bei Jimmy Fallon und der «Tonight Show» finden lässt. In Folge eins holten sich die bekannten Brüder Jasna Fritzi Bauer, Jan Delay, Daniel Donskoy und Elif vor die Kamera, die erste Quoten-Bilanz ist keine schlechte. «That's my Jam» sichert sich gestern ab 23:45 Uhr ordentliche 0,81 Millionen Zuschauer im Gesamten, der Marktanteil geht mit 8,6 Prozent in Ordnung.Auch die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt mit 0,24 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 9,3 Prozent allgemein im Grünen Bereich. Man merkt jedoch, wirklich Euphorie kommt für das neue Stück Unterhaltung nicht auf. Aus der Zielgruppe kann die Show wenig halten, zuvor holtestarke 2,79 Millionen und 0,58 Millionen Zuschauer - hier lagen die Marktanteile bei jeweils 13,9 Prozent. Doch auch zuvor war RTL stärker.schaffte es auf 1,82 Millionen,lag ab 19 Uhr schon bei 1,44 Millionen und mit 2,17 Millionen zeigte sichab 18:45 Uhr schon gut. Selbstwar mit zwei Folgen ab 16 Uhr und 0,96 sowie 0,97 Millionen Zuschauern besser als die neue Kaulitz-Show. Die beiden Brüder haben noch einen weiten Weg vor sich.