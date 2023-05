Das ZDF dominiert den Freitag

Quotencheck

Auch «Ein Fall für zwei» holt sich den Tagessieg - die jungen Zuschauer gehen an Welke und Böhmermann!

So wünscht sich ein Programmplaner wohl die Berichterstattung am nächsten Morgen - am gestrigen Abendprogramm des ZDF ist nichts auszusetzen. Mit gleich drei Formaten holt sich der Mainzer Sender das komplette Treppchen in Sachen Gesamtreichweite.holt sich mit 4,29 Millionen Zuschauern Gold, Silber geht an, das im direkten Anschluss an die Primetime noch 3,85 Millionen Zuschauer begeistern konnte und Bronze sichert sich diemit 3,75 Millionen Fernsehzuschauern. Schon im späten Abendprogramm angekommen, kann erst jetzt das Erste mit einem Format kontern, dieum 20 Uhr folgt mit 3,56 Millionen Zuschauern.Mit Blick auf den Marktanteil der genannten Formate des Zweiten bleibt ebenfalls keinerlei Spielraum für Wünsche offen. Der Primetime-Krimi kommt auf 19,8 Prozent, im Anschluss waren 17,1 Prozent möglich, Oliver Welke holt mit seinem Satire-Format ab 22:30 Uhr erneut starke 19,8 Prozent. Wobei Welke mit seinem Format direkt den nächsten Sieg einfährt. Die Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen geht ebenfalls gänzlich an das ZDF.Den Tagessieg holt sich Oli Welke mit der «heute-show» und 0,93 Millionen jungen Zuschauern, der Marktanteil lag hier bei dominanten 20,8 Prozent. Platz zwei sichert sich Jan Böhmermann mit 0,62 Millionen Jüngeren und noch 16,4 Prozent am Markt. Auf das «Wetter» im ZDF als Format verzichtend, geht Platz drei an RTL und, hier waren 0,58 Millionen Umworbene möglich, womit sich der Köln-Sender gute 13,9 Prozent sicherte.