Vier Filme «Taxi» und dann Bud Spencer mit Terence Hill

Kabel Eins packte am Pfingstsonntag die Film-Keule aus. Den Start am Morgen und Vormittag machte «Taxi» - den Abend bespielten Bud Spencer und Terence Hill.

Bereits um 7 Uhr startete Kabel Eins den ersten Film-Marathon., die französische Actionkomödie aus dem Jahr 1998 machte den Anfang vor 0,21 Millionen Zuschauern. Die damit erreichten 5,4 Prozent Marktanteil sind gar nicht schlecht, die Zielgruppe war mit 0,11 Millionen Umworbenen und 14,0 Prozent ebenfalls gut im Rennen. Teil zwei der Reihe,, lief ab 08:45 Uhr dann vor 0,27 Millionen und 0,13 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile sanken auf 4,4 und 10,4 Prozent. Um 10:30 Uhr gab es dann- es schaute mittlerweile 0,31 Millionen und erneut 0,13 Millionen Zuschauer zu, die Anteile an den Märkten sanken mit 4,1 und 7,8 Prozent weiter.Den vierten Teil,wollten dann 0,4 Millionen und damit 4,6 Prozent des TV-Marktes sehen, die Zielgruppe schaffte es auf 10,7 Prozent mit 0,19 Millionen Werberelevanten. Mitundverzettelt sich Kabel Eins dann etwas. Die Reichweiten sinken auf 0,21 und 0,2 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe verabschiedet sich mit jeweils 0,08 Millionen Umworbenen nahezu völlig. Doch retten dann Bus Spencer und Terence Hill in gewohnter Manier die Szenerie.Bereits mitab 17:50 Uhr springt die Reichweite sofort wieder auf 0,46 Millionen Zuschauer, so erholt sich auch der Marktanteil auf 3,3 Prozent. Die Zielgruppe verdoppelt sich unterdessen auf 0,16 Millionen Werberelevante und starke 6,3 Prozent.schafft in der Primetime dann noch bessere 0,85 und 0,36 Millionen Zuschauer, die Anteile lagen so bei 3,7 und 7,4 Prozent. Um 22:30 Uhr legt Kabel Eins mit 0,66 Millionen Zuschauern undnach, die Zielgruppe schaffte noch 0,27 Millionen und 7,8 Prozent. Den Abschluss machte dann, bereits um 00:45 Uhr,. Spät am Abend schauten immernoch gute 0,33 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, der Marktanteil stieg so auf 6,2 Prozent. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,13 Millionen, dennoch stieg der Marktanteil aufgrund der späten Uhrzeit auf starke 8,1 Prozent.