Noah ist der biblische Retter der Tiere, doch reicht es für die Russell-Crowe-Verfilmung auch zum Sieg in diesem Battle? «Cars 2» und «Transformers: The Last Knight» haben etwas dagegen.

(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Oscar-Gewinner Russell Crowe rettet die Welt: Noah wird seit Jahren von Visionen vom Ende der Welt heimgesucht. Er glaubt, dass die Nachfahren Kains durch ihre rücksichtslose Zerstörung der Schöpfung dem Zorn Gottes zum Opfer fallen werden. Methusalem hilft ihm, zu erkennen, dass es eine Chance für Noah und seine Familie gibt, den kommenden Sturm zu überleben. Er muss in Gottes Auftrag eine gewaltige Arche bauen, um die unschuldigen Tiere für einen Neuanfang der Welt zu retten. Quotenmeter titelte in seiner Kino-Kritik vor neun Jahren: „Mit der kontrovers debattierten Bibelverfilmung «Noah» liefert Meisterregisseur Darren Aronofsky seine schwächste Arbeit ab.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 7IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Michael Bays epische Reihe geht in die fulminante fünfte Runde: Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren? Hier ein Link zur Kino-Kritik von Quotenmeter, in der es hieß: „Krachend laut, bombastisch, irrsinnig und launig: «Transformers – The Last Knight» hält, was die Trailer versprechen (oder androhen). Nur etwas schleppender (und faszinierender).“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(Disney Channel, 20:15 Uhr)Lightning McQueen nimmt mit seinem getreuen Kumpan Hook die Reise über den Ozean nach Japan und Europa auf sich, um bei einer Welttournee zu Gunsten alternativer Brennstoffe anzutreten. Doch schnell rückt in den Hintergrund, wer tatsächlich den stärksten Motor besitzt und am schnellsten beschleunigt, denn Hook wird mit einem Spion verwechselt und muss sich nun unfreiwillig als Geheimagent beweisen: Eine Gruppe skrupelloser Ölliebhaber planen die Tournee zu sabotieren. Quotenmeter zog vor über einem Jahrzehnt ein vernichtendes Urteil über den Animationsfilm: „«Cars 2» versagt darin, den Anspruch der letzten Pixars aufrecht zu erhalten und er versagt auch darin, sein erwachsenes Publikum so sehr zu respektieren, wie es bei Pixar- und Dreamworks-Filmen eigentlich üblich ist. Und selbst für das kindliche Publikum hat «Cars 2» aufgrund seiner erzählerischen Schwächen weniger zu bieten als sein Vorläufer.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6