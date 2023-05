«Ted Lasso» erreicht 795 Millionen Minuten

US-Quoten

Damit war die AppleTV+-Serie sehr erfolgreich. Für «Citadel» lief es bislang überschaubar.

Die beliebte AppleTV+-Seriehat in ihrer dritten (und gerüchteweise letzten) Staffel die höchste wöchentliche Zuschauerzahl erreicht, gemessen an den wöchentlichen Streaming-Rankings von Nielsen. Die Komödie wurde vom 24. bis zum 30. April 795 Millionen Minuten lang gesehen und landete damit auf Platz sechs der Gesamtwertung.Es ist anzumerken, dass dieses Serienhoch nur im Vergleich zu den vorherigen Wochen von Staffel drei zustande kommt, da die Zuschauerzahlen von AppleTV+ erst in diesem Jahr in den Nielsen-Charts gemessen wurden. Dennoch bleibt es eine triumphale Woche für den Streamer, der auch den von Ana de Armas und Chris Evans geführten Film «Ghosted» zum zweiten Mal in Folge in den Nielsen-Filmcharts führt, diesmal auf Platz acht mit 181 Millionen gesehenen Minuten.In den Streaming-Ranglisten dieser Woche fehlt, die von Priyanka Chopra Jonas und Richard Madden geführte Serie, für die Amazon Prime Video 185 Millionen Dollar ausgegeben hat. Laut Nielsen wurde die Serie 306 Millionen Minuten lang gesehen, und diese Zahl wird wahrscheinlich mit der Zeit noch steigen, da die ersten beiden Episoden von «Citadel» nur drei Tage vor dem Stichtag 30. April Premiere feierten.