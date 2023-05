«New York Homicide» steht in den Startlöchern

US-Fernsehen

Oxygen wird 20 neue Fälle in der Serie mit Robert K. Boyce zeigen.

Oxygen, das Zuhause für qualitativ hochwertige True-Crime-Programme, untersucht Morde, die die Stadt in ihren Grundfesten erschütterten, und den unerbittlichen Einsatz der Strafverfolgungsbehörden, Familien und Freunde, die vor nichts zurückschreckten, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wennam Samstag, den 10. Juni um 21:00 Uhr im Anschluss an eine neue Folge von «Accident, Suicide or Murder» Premiere hat.Nach 35 Jahren im Dienst der Stadt hat der pensionierte NYPD-Detective Robert K. Boyce das Beste und Schlimmste der Bürger gesehen. In der zweiten Staffel von «New York Homicide» gibt er Einblicke in die herzzerreißenden Fälle, die die Metropole in Aufruhr versetzten, und in das, was nötig war, um die Mörder vor Gericht zu bringen.In dieser Staffel werden 20 Fälle aus New York City behandelt, darunter der scheinbar zufällige Tod eines erfolgreichen Bankers, der Mord an einem gut vernetzten Immobilienmakler mit Verbindungen nach Hollywood und die Erschießung eines pensionierten Polizeibeamten in Brooklyn.