FOX Nation macht mit «Duck Family Treasure» weiter

US-Fernsehen

Die fünfteilige Serie, die in Zusammenarbeit mit Warm Springs Productions produziert wird, zeigt die Familie Robertson auf ihrer Suche nach einem vergrabenen Schatz.

FOX Nation, der abonnementbasierte Streaming-Dienst von FOX News Media, wird am Sonntag, den 11. Juni, die zweite Staffel der Erfolgsseriepräsentieren, kündigte Jason Klarman, Präsident von FOX Nation, an. Die in Zusammenarbeit mit Warm Springs Productions produzierte fünfteilige Serie zeigt die berühmte Familie Robertson auf ihrer Suche nach einem vergrabenen Schatz. Episode zwei wird am selben Abend um 22.00 Uhr/ET auch auf dem FOX News Channel (FNC) ausgestrahlt.Bei der Ankündigung sagte Klarman: "Wir freuen uns sehr, eine weitere Staffel dieser großartigen Serie auszustrahlen. Es war von Anfang an klar, dass die unterhaltsamen Abenteuer der Familie Robertson unser Publikum fesseln, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was diese Staffel von «Duck Family Treasure» zu bieten hat."Auch in dieser Staffel werden die Zuschauer den Brüdern Jase und Jep, ihren Ehefrauen Missy und Jessica, Onkel Si und dem Geschichtsexperten Murry Crowe bei ihrer Mission folgen, versteckte Schätze im ganzen Süden zu finden. Von der historischen Tiger Island in Louisiana über das berühmte Woodlawn Estate in LaGrange, Tennessee, bis hin zu Daufuskie Island, South Carolina, gehen die Robertsons auf die Jagd nach Artefakten aus dem Bürgerkrieg, Panthern und vielem mehr und gewähren dabei einen Einblick in ihre lebendige Familiendynamik.Jase Robertson sagte über die neue Staffel: "Ich sage euch, es ist nicht langweilig! Und es ist die einzige Serie, die ich kenne, die man mit der ganzen Familie sehen kann. Ich spreche von den Eltern bis hin zu den Kleinkindern", während Jep Robertson hinzufügte: "Es ist einfach ein guter, sauberer Spaß, von dem wir heutzutage alle ein bisschen mehr gebrauchen könnten!" «Duck Family Treasure» wird von Warm Springs Productions zusammen mit dem Executive Producer Jase Robertson und den Executive Producers Korie Robertson & Zach Dasher von Tread Lively Productions produziert.