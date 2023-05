ARD/ZDF-Reruns macht Sat.1 auch nicht glücklich

Quotennews

Der Fernsehsender aus Unterföhring schickte wieder zwei alte Spielfile auf Sendung, beim jungen Publikum fuhr man mit kleinem Publikum mäßige Werte ein.

Normalerweise wird der Donnerstagabend von den ARD-Krimis und den ZDF-Serien dominiert. Doch in dieser Woche schickten die zwei öffentlich-rechtlichen Anstalten nur Wiederholungen auf Sendung. Dennoch sicherte sich, der bei der Erstausstrahlung über sechs Millionen holte, im Ersten 5,06 Millionen Zuschauer und 21,4 Prozent. Mit 0,30 Millionen jungen Menschen waren sechs Prozent möglich. Das ZDF wiederholte «Der Junge muss an die frische Luft» ► , der nun auf 4,07 Millionen und 17,2 Prozent kam. 10,2 Prozent wurden bei den jungen Menschen verbucht. Die Erstausstrahlung bei Sat.1 hatte nur etwas mehr als drei Millionen.Auf Sat.1 auszuweichen war für nur für wenige Zuschauer eine Option, denn mit der TV-Komödieerreichte der Sender nur 0,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Film mit Axel Stein, Diana Amft, Rick Kavanian, Jana Pallaske und Tom Beck generierte nur lediglich 3,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,32 Millionen dabei, der Marktanteil wurde auf mittelmäßige 6,5 Prozent beziffert. Mies lief es für, der im Anschluss folgte: 0,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten für 5,5 Prozent in der Zielgruppe.Beiist auf eines Verlass: Die ersten 90 Minuten lieferten – einmal mehr – katastrophale Werte ab. 0,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren waren dabei, die Fernsehstation konnte sich über 1,6 Prozent Marktanteil freuen. Bei den jungen Menschen wurden 0,03 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde mit 2,6 Prozent ausgewiesen. Die letzten 30 Minuten, die mit den Regionalmagazinen gemischt waren, sahen 0,22 Millionen Zuseher. 0,02 Millionen junge Menschen standen für 1,3 Prozent.