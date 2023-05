Sommerurlaub-Special von «stern tv» läuft schwach

Quotennews

Fast dreieinhalb Stunden war das Special am Donnerstagabend im Programm vertreten.

Die Redaktion der Fernsehsendungging am Donnerstagabend der Frage nach, wie man trotz gestiegener Energiepreise in der Reisebranche auch weiterhin günstig in den Urlaub fahren kann. Ist Urlaub weiterhin ein massentaugliches Konzept und wie sieht es mit Planung via künstlicher Intelligenz aus? Diese und weitere Fragen beantwortete die Sendung «Wie gelingt der Sommerurlaub 2023», die von 20.15 bis 00.00 Uhr ausgestrahlt wurde. Lediglich 0,81 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, aus der Zielgruppe waren 0,28 Millionen dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 4,2 Prozent, bei den jungen Menschen waren sieben Prozent gemessen worden.Zwischenzeitlich schaltete das Programm aber auf Nachrichten: Jan Hofer meldete sich mitzur gewohnten Sendezeit um 22:15 Uhr und nahm 0,91 Millionen Zuschauer in Empfang, die für 4,7 Prozent Marktanteil standen. Bei den jungen Menschen waren 0,26 Millionen dabei, die brachten einen Marktanteil von nur sechs Prozent zustande. Charlotte Maihoff präsentierte das, das 0,46 Millionen Zuseher unterhielt und 5,6 Prozent brachte. 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die Sendung aus Köln, die neun Prozent einfuhr.Maik Meuser und Clara Pfeffer meldeten sich um 00.25 Uhr mit. Dieses Mal beschäftigte man sich mit der Tierhaltung, die im vergangenen Jahr 5,2 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verursachten. 0,42 Millionen Menschen wollten sich mit dem Thema beschäftigen, das auf 6,0 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe blieben 0,16 Millionen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 10,8 Prozent.