sixx startet neue Doku-Reihe mit Paula Lambert

TV-News

Die Sex-Expertin beleuchtet mit der finnischen Journalistin Ina Mikkola das «Pornobusiness weltweit». Darüber hinaus gibt es auch neue «Sex und Gute Nacktgeschichten».

Aktuell ist der Montagabend bei sixx mit Spielfilmen belegt, doch ab dem 12. Juni kehrt Sex-Expertin Paula Lambert ins Programm zurück. Sie präsentiert ab 20:15 Uhr die erste von acht Folgen von. Im Staffelauftakt der 13. Staffel beschäftigt sich Lambert mit dem Thema „Orgasmus-Realtalk!“. Was sich dahinter verbirgt, verriet sixx zunächst nicht.Im Anschluss wiederholt der Frauensender noch zwei alte Folgen der „guten Nacktgeschichten“, ehe ab 22:20 Uhr eine neue Ausgabe vonfolgt. Die dritte Staffel des Reportage-Magazins umfasst sechs Folgen, die erste trägt den Titel „Sinnliche Entdeckungsreise“. Darin geht es um Erotik-Coaches, die Neugierigen und Unsicheren dabei helfen, ihren Körper besser kennen zu lernen.Um 23:15 Uhr schließt sich der Start der sechsteiligen Reportagereihean. Im Mittelpunkt steht die finnische Journalistin Ina Mikkola, die gemeinsam mit Paula Lambert herausfinden will, was Pornos über die sexuelle Identität einer Gesellschaft aussagen und welche Auswirkungen das auf die Menschen – egal ob hinter der Kamera oder davor, live, virtuell oder am Bildschirm – hat. Den Anfang macht sie in Los Angeles. Sie taucht tief ein in die Produktion typisch amerikanischer Erotikstreifen, trifft Macher und Darsteller und entdeckt, welche neue Sex-Ideen die Branche auf Lager hat.