Schlechte Werte für ARD-Comedy

Quotennews

Weder Carolin Kebekus noch Torsten Sträter sorgten am Donnerstagabend für große Reichweiten.

Frauenpower bei: Am Donnerstagabend performte die Namensgeberin mit zahlreichen Spielerinnen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen eigenen Fußball-WM-Song „Wir Ihr Alle Eins“. 0,86 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten um 22.50 Uhr den Blick auf die kommende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, Das Erste hatte sich mehr als 6,1 Prozent Marktanteil versprochen. Bei den jungen Menschen erreichte die Produktion der bildundtonfabrik und Unterhaltungsflotte TV 0,18 Millionen und 6,1 Prozent.Während Hazel Brugger bei Carolin Kebekus vorbeischaute, hatte Torsten Sträter ab 23.35 Uhr Laura Wontorra zu Gast. Die beiden sprachen über Flugangst, einem Vorläufer einer VR-Brille und blinde Eremiten – das gefiel 0,65 Millionen Zuschauer und brachte 6,8 Prozent Marktanteil. Die Koproduktion zwischen WDR und Prime Productions sicherte sich 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige und führte zu 6,3 Prozent Marktanteil.Der Rundfunk Berlin-Brandenburg lieferte schon um 21.45 Uhr eine neue Ausgabe von. Eva-Maria Lemke wurde dieses Mal von Sascha Hingst vertreten, der die Dokumentation über Rechtsextreme in Südbrandenburg mitbrachte. 2,68 Millionen Zuschauer sahen nach dem «Zürich-Krimi» (5,06 Millionen) zu, der Marktanteil bewegte sich bei 12,2 Prozent. Bei den jungen Menschen erfasste man 0,23 Millionen und 4,7 Prozent.