«Deal or no Deal» startet bei Telecinco

Banijay hat die Fernsehshow an einen spanischen Fernsehsender verkauft.

kehrt nach einer 12-jährigen Pause mit dem ursprünglichen Moderator Jesús Vázquez nach Spanien zurück. Die langjährige Spielshow, die in Spanien unter dem Namen «¡Allá tú!» bekannt ist, startet auf dem Sender Telecinco. Vázquez moderierte die Show ursprünglich von 2004-2008.Die Wiederaufnahme der Sendung folgt auf die Nachricht, dass «Deal or No Deal» später in diesem Jahr auch in Großbritannien auf ITV und ITVX ausgestrahlt wird, produziert von Remarkable Entertainment, einer Tochtergesellschaft von Banijay U.K.. "Wir sind begeistert, dass wir dieses kultige Format mit der Eröffnungsmelodie, die immer noch bei so vielen Menschen in Spanien Anklang findet, zurückbringen können", sagte Tinet Rubira, Geschäftsführer von Gestmusic. "Wir fügen der beliebten Serie neue Elemente hinzu, aber natürlich können die Zuschauer weiterhin erwarten, dass sie sich mit den Kandidaten und unserem charismatischen Moderator eng verbunden fühlen."Lucas Green, Chief Content Officer bei Banijay, fügte hinzu: "Gameshows ziehen nach wie vor ein großes Publikum an, und wir bei Banijay sind stolz darauf, starke Titel zu besitzen und zu entwickeln, die die Spannung und das Risiko bieten, die das Publikum fesseln. «Deal or No Deal» befindet sich in bester Verfassung, mit extrem erfolgreichen, lang laufenden Serien in Ländern wie den Niederlanden und großen, kühnen Erträgen in Märkten wie Großbritannien und Spanien."