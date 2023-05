Laut Bild: Caren Miosga übernimmt «Anne Will»

TV-News

Nach 16 Jahren gibt die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin ihre Talkshow auf.

Nach Informationen der Bild-Zeitung übernimmt die «Tagesthemen»-Moderatorin Caren Miosga die Aufgaben von Anne Will und deren Talkshow. Will, früher ebenfalls «Tagesthemen»-Moderatorin, hatte am 13. Januar 2023 mitgeteilt, dass sie ihren Vertrag nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängern wolle. Die in Peine geborene Moderatorin hatte Will im Juli 2007 bei den «Tagesthemen» abgelöst. Die neue Talkshow wird voraussichtlich in Berlin entstehen, um mit Politikern aus der Hauptstadt diskutieren zu können. Die «Tagesthemen», die Miosga voraussichtlich noch bis Ende des Jahres moderieren wird, entstehen dagegen in Hamburg. Nach Informationen der Zeitung „Für Sie“ lebt Miosga mit ihrem Partner und ihren beiden Töchtern in der Hansestadt.Mit Miosga hat der Norddeutsche Rundfunk (NDR) das erste Puzzleteil für die Nachfolge von Anne Will gefunden. Doch zwei Fragen bleiben offen: Wer wird Miosgas Platz bei den «Tagesthemen» einnehmen? Möglicherweise macht es sich die ARD erneut einfach und befördert eine Sprecherin der «Tagesschau». Schon die bisherige Interimslösung Aline Abboud wurde aus diesen Reihen rekrutiert. Als Vertretung könnte dann Constantin Schreiber einspringen.Das zweite Problem der ARD-Talkshow am Sonntag muss in den Griff bekommen werden: Anne Will sendet nicht einmal jede zweite Woche. Als im April 2022 die Präsidentschaftswahlen in Frankreich stattfanden, war sie weder bei der Auszählung am 10. April noch bei der Stichwahl im Programm. Auch bei der türkischen Stichwahl zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu ist «Anne Will» in der Pfingstpause.