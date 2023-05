«Mord auf Ex»-Macherinnen verlängern Seven.One-Vertrag

Köpfe

Leonie Bartsch und Linn Schütze bleiben weitere drei Jahre exklusiv der Seven.One Audio treu. Die Zusammenarbeit besteht seit 2019.

Seit 2019 veröffentlichen Leonie Bartsch und Linn Schütze unter dem Dach der Seven.One Audio jede Woche eine neue Folge ihres True-Crime-Podcasts. Für ProSieben produzierte das Duo im vergangenen Herbst auch die Primetime-Dokuüber den Fall Andreas Darsow. Das wird auch weiterhin so bleiben, denn die beiden Journalistinnen haben ihren Exklusiv-Vertrag nun um drei Jahre verlängert. Das bestätigte das Tochterunternehmen der Seven.One Entertainment Group am Dienstag.„Die Verlängerung unserer exklusiven Zusammenarbeit mit Leonie Bartsch und Linn Schütze ist der logische nächste Schritt in einer Erfolgsgeschichte, die nun schon vier Jahre andauert und auf die wir sehr stolz sind: Die Macherinnen sind als ehemalige Volontärinnen Eigengewächse der Seven.One Entertainment Group, sie erreichen mit «Mord auf Ex» nicht nur jeden Monat tausende von Hörerinnen und Hörer, sondern gehen mit ihrem Podcast bald zum zweiten Mal auf ausverkaufte Live-Tour durch Deutschland. Gemeinsam mit Seven.One Licensing haben sie ihre eigene Merchandise-Linie und sogar einen eigenen Gin höchst erfolgreich auf den Markt gebracht. Wir freuen uns sehr auf die nächsten drei gemeinsamen Jahre und alle weiteren Projekte, die wir bereits in der Pipeline haben!“, erklärt Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio.Linn Schütze freut sich über die Vertragsverlängerung: „Das Team von Seven.One Audio ist für uns wie eine Familie – es begleitet uns, seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, und daher freuen wir uns natürlich riesig, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen. '«Mord auf Ex» gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland und wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren sogar noch eine Schippe drauflegen können.“ Leonie Bartsch ergänzt: „Durch die enge Anbindung an die Seven.One Entertainment Group und ProSieben haben sich für uns bereits viele Möglichkeiten ergeben – unsere investigative Podcast-Reportage «Die Nachbarn» wurde z.B. verfilmt und in der Primetime ausgestrahlt. Inzwischen haben wir mit 'Auf Ex Productions' auch unsere eigene Produktionsfirma, mit der wir weitere Podcast- und TV-Formate entwickeln.“