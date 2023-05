LL Cool J geht zu «NCIS: Hawaii»

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird ab der dritten Staffel dabei sein.

LL Cool J überraschte die «NCIS»-Fans mit seinem Cameo-Auftritt im Finale der zweiten Staffel vonam Montagabend. Der Rapper, der zum Schauspieler wurde, spielte erneut die Rolle des Sam Hanna und wird in der kommenden dritten Staffel der Serie als wiederkehrender Gaststar auftreten. LL Cool J trat zum ersten Mal 2009 in der Hauptserie «NCIS» auf, bevor er die Hauptrolle in der Spin-off-Serie «NCIS: Los Angeles» übernahm, die er bis zum Ende der Serie am Sonntagabend nach 14 Staffeln spielte.Die abschließende Episode folgt Jane Tennant (Vanessa Lachey) und Kate Whistler (Tori Anderson), die von Sam dringend benötigte Hilfe erhalten, als sie in Venezuela von einem Feuer angegriffen werden. Hanna macht sich auf den Weg, um dem Team auf Hawaii zu helfen, nachdem er in Marokko eine Reise unternommen hat, die in der «NCIS: LA»-Finalfolge gezeigt wurde."Wir alle bei «NCIS: Hawai'i» sind seit Jahren große Fans von LL Cool J und könnten nicht begeisterter und geehrter sein, sein spektakuläres Talent in der dritten Staffel zu unserer Ohana hinzuzufügen", so die ausführenden Produzenten Matt Bosack, Jan Nash und Christopher Silber."Eines der schönsten Dinge an der Arbeit an «NCIS: Hawai'i» ist die Fähigkeit der Serie, das Franchise zusammenzubringen. Wir hatten so viel Spaß dabei, «NCIS» und «NCIS: LA» mit dem dreifachen Crossover zu beglücken. Jetzt haben wir die großartige Gelegenheit, Sam Hanna nach Hawai'i zu bringen, um der Insel bei der Lösung einiger Fälle zu helfen und dabei vielleicht ein paar Lacher zu haben. Willkommen in der Ohana, Todd! Das wird eine lustige Fahrt", sagte Serienstar Vanessa Lachey.