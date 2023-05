«Big Brother» startet am Ende des Sommers

US-Fernsehen

Wie üblich wird die Unterhaltungsshow drei Mal pro Woche auf Sendung gehen.

CBS wird seine Sommerserien später als üblich starten – mit dem Ziel, den Herbst abzusichern, falls Arbeitskampfmaßnahmen in der Industrie die Produktion von Serien verzögern sollten. Der Sender hat die Termine für die 25. Staffel von, die zweite Staffel vonund die dritte Reihe vonfestgelegt. Alle drei werden Ende Juli oder Anfang August ausgestrahlt. CBS verschiebt außerdem den Start der neuen musikalischen Spielshowvon Juni auf August.«Big Brother» startet am 2. August und wird wie üblich dreimal wöchentlich ausgestrahlt, mittwochs, donnerstags und sonntags. Das August-Premierendatum ist etwa einen Monat später als der übliche Beginn der Show, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich auch einen Monat später enden wird – Ende Oktober statt Ende September. CBS somit drei weitere Stunden-Originalprogramm zur Verfügung stehen, um sein wöchentliches Programm auszufüllen, falls der Streik der Writers Guild of America lange genug andauert.CBS hat etwas Ähnliches im Jahr 2020 gemacht, als die ersten Tage der Covid-19-Pandemie die Produktion vieler Serien verzögerten. «Big Brother» begann am 5. August jenes Jahres und endete drei Tage vor Halloween. Als CBS Anfang des Monats sein Herbstprogramm ankündigte, war es größtenteils mit Drehbuchserien gefüllt und machte wenig Anspielungen auf den Autorenstreik, lediglich die verlängerten Laufzeiten von «Survivor» und «The Amazing Race» dienten als Absicherung gegen die Verzögerung von Drehbuchprogrammen. Das spät beginnende Sommerprogramm könnte helfen, etwas mehr Zeit zu füllen, wenn die Saison 2023/24 beginnt.