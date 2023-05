«The Last Thing He Told Me» räumt bei AppleTV ab

US-Quoten

Die junge Produktion von Hello Sunshine war für den Streamingdienst ein Erfolg.

Mithat Apple TV+ die meistgesehene limitierte Serie seit dem Start des Streamingdienstes im Jahr 2019 erreicht. Laut Nielsen-Daten erreichte die Serie 4,5 Millionen Zuschauer in den ersten 31 Tagen des Streamings und übertraf damit frühere limitierte Serien von Apple sowie mehrere Titel auf dem gesamten Drama-Slate, wie «Black Bird» (2,6 Millionen Zuschauer), «Slow Horses» (1,9 Millionen), «Echo» (1,4 Millionen) und «Shining Girls» (1,3 Millionen).Die Serienpremiere von «The Last Thing He Told Me» erreichte 3,4 Millionen Zuschauer und war damit die bisher meistgesehene Drama-Folge des Jahres bei Apple. Jede Folge hat in den ersten 31 Tagen mehr als eine Million Zuschauer erreicht. Außerdem ist «The Last Thing He Told Me» der drittgrößte Titel des Streaminganbieters im Jahr 2023, nur gefolgt von den Comedy-Serien «Ted Lasso» und «Shrinking».Produziert von Reese Witherspoons Hello Sunshine und 20th Television, spielt Jennifer Garner in «The Last Thing He Told Me» die Hauptrolle der Hannah, die ihre Stieftochter (Angourie Rice) beschützen muss, als ihr Mann (Nikolaj Coster-Waldau) auf mysteriöse Weise verschwindet. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Laura Dave, der sich nach seinem Erscheinen 2021 mehr als ein Jahr lang auf der Bestsellerliste der New York Times hielt.