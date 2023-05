«Family Guy» macht Parodie, Bart gewinnt Elefant

Quotennews

Seit Jahren gehört der animierte Dienstag zu ProSieben Maxx.

Die Familie Griffin erhält Zugriff an einen sehr beliebten HBO-Account und deshalb finden sich die Mitglieder der Familie in den Geschichten von «Game of Thrones», «Succession» und «Big Little Lies» wieder. Die Episode, die seit dem 2. November 2022 bei Disney+ zur Verfügung steht, fand nun auch den Weg ins frei-empfangbare Fernsehen 0,14 Millionen Menschen verfolgten um 20.15 Uhr das Drehbuch von Travis Bowe, für die Regie war Steve Robertson verantwortlich. Mit 0,11 Millionen Werberelevanten sicherte sich die Fernsehstation sehr gute 2,2 Prozent Marktanteil.Zwischen 20.40 und 21.05 Uhr wiederholte man-Folge „Bart gewinnt Elefant“ aus dem Jahr 1994. Dort gewinnt der Sohn der Simpsons bei einem Radiogewinnspiel einen Elefanten. Diese wollen ihn den Gewinn bar auszahlen, doch das möchte der Sprössling nicht. Er bekommt seinen Elefanten und dieser frisst der Familie die Haare vom Kopf. 0,12 Millionen Menschen verfolgten die Geschichte, die auf 0,09 Millionen Werberelevante kam. Bei den jungen Zuschauern wurden gute 1,7 Prozent Marktanteil gemessen.Mit „Burns Erbe“ und „Lisas Rivalin“ sicherte sich ProSieben Maxx noch 0,11 und 0,10 Millionen Fernsehzuschauer, darunter waren 0,10 und 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile wurden mit 1,8 und 1,6 Prozent bemessen. Mit der-Folge „Mr und Mrs. Stewie“ holte man bis 22.25 Uhr sogar 2,1 Prozent.