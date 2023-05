«A Way Back to Luckyland» bleibt genauso schwach wie bei der Erstausstrahlung

Quotennews

Sat.1 hatte zur Primetime die Show von Luke Mockridge wiederholt. Doch wie beim ersten Mal war dies alles andere als erfolgreich.



Im Sat.1-Programm wurde gestern die Showwiederholt. Mit der Show will Luke Mockridge den Leuten in einem Alltagsleben, das von den Folgen der Pandemie, Kriegen und inländischen Krisen geprägt ist, zu mehr Freude verhelfen. Dazu hat er ein Bühnenprogramm mit viel Komik und einigen musikalischen Highlights auf die Beine gestellt.Jedoch war das Interesse nicht allzu groß, so dass lediglich 0,47 Millionen Fernsehende auf den Sender fanden. Damit was das Publikum genauso klein wie bei der Erstausstrahlung im Dezember des Vorjahres. Der Marktanteil blieb so bei miesen 1,9 Prozent hängen. Ebenfalls wie beim letzten Mal schalteten 0,27 Millionen Jüngere ein, was zu akzeptablen 5,4 Prozent führte.fiel im Anschluss mit 0,28 Millionen Neugierigen weiter auf mickrige 1,6 Prozent Marktanteil zurück. Auch bei den 0,14 Millionen Umworbenen ging es mit ernüchternden 3,5 Prozent abwärts.Kabel Eins zeigte hingegen über den Abend verteilt vier Episoden der Krimiserie. Man startete mit 0,29 Millionen Zuschauern, doch die Reichweite steigerte sich im Laufe des Abends auf 0,46 und schließlich 0,57 Millionen Menschen. Erst mit der letzten Ausgabe ging es wieder zurück auf 0,47 Millionen. So wuchs der Marktanteil kontinuierlich von miserablen 1,2 auf solide 3,1 Prozent. Auch bei den 0,11 bis 0,16 Millionen Werberelevanten war eine Steigerung von mageren 2,3 auf bis zu durchschnittliche 4,2 Prozent möglich.